Gesto de Alcaraz provocó abucheos en Roland Garros

Los 16avos de final de Roland Garros tuvieron como principal atractivo de la jornada la presentación del N°2 del ranking ATP, Carlos Alcaraz, quien busca defender la corona alcanzada en 2024. Pero ese camino no está exento de obstáculos porque debió trabajar más de la cuenta para imponerse al bosnio Damir Dzumhur (69) por 6-1, 6-3, 4-6 y 6-4 en un trámite de partido que incluyó un contrapunto con el público en el peor momento del vigente campeón.

El duelo protagonizado por ambos en la cancha Philippe Chatrier se extendió por 3 horas y 14 minutos. Alcaraz se adelantó rápidamente, cediendo solo 4 de 16 games y se encaminaba a una victoria en sets corridos, pero Dzumhur reaccionó en el tercer parcial y desplegó un gran tenis para llevarse la manga por 6-4 ante un rival frustrado, que resumió su sensación con un solo gesto y motivó un abucheo generalizado de los fanáticos en el estadio.

Todo sucedió en el cuarto juego, con Dzumhur ejecutando su saque con ventaja 2-1 y 15-15. El intercambio se prolongó por seis golpes hasta que el ex número 1 del mundo arrojó una derecha afuera de la cancha. Sin poder frenarse, su rival le devolvió la bola al otro lado de la red y, en lugar de controlarla, Charly Alcaraz la revoleó con una fuerte patada de pierna derecha.

Esta reacción visibilizó su enojo en medio de una situación adversa contra un contrincante de 33 años, que alcanzó su mejor ranking en 2018 (23) y ganó tres títulos ATP, aunque el último se remonta a ese año. De hecho, el oriundo de Sarajevo se sorprendió por lo que pasó con una gesticulación captada por las cámaras.

El público se levantó contra uno de los favoritos a consagrarse en el Grand Slam y, lentamente, comenzaron a escucharse chiflidos en cada tribuna. El ex tenista e integrante de la transmisión de ESPN, Feliciano López, detalló lo que se vivió en ese instante tras la consulta de Batata Clerc: “La gente está chiflando un poco, no gustó ese gesto de Carlitos. Se acumulan los problemas”.

El relator del envío, Luis Alfredo Alvarez, remató el particular momento con una breve frase que disparó risas: “Pero te voy a decir una cosa: fue un golazo”.

Minutos después, Carlos Alcaraz sacó adelante el compromiso y su victoria en cuatro sets lo catapultó a los octavos de final, instancia en la que se medirá este domingo al estadounidense Ben Shelton (13). De imponerse al norteamericano, el ganador de 19 títulos ATP, entre ellos 4 Grand Slam, podría enfrentarse en cuartos a Tommy Paul (12) y en semis a Lorenzo Musetti (7), quien eliminó este viernes a Mariano Navone, el único argentino que quedaba en competencia.

En el otro lado del cuadro, Jannik Sinner es el gran favorito para llegar a la definición del próximo domingo 8 de junio porque es el actual número 1 del mundo, pero antes deberá jugar este sábado contra el checo Jiri Lehecka para avanzar a los octavos de final. Más allá de esto, tampoco se puede descartar al gran Novak Djokovic: el sexto del escalafón irá contra el austríaco Filip Misolic por un lugar entre los 16 mejores.