Gesto inesperado de Nico Vázquez con Gimena Accardi por la publicación del afiche de TILF

No fue sólo un simple gesto en las redes sociales. A cuatro meses de su separación de Gimena Accardi, Nico Vázquez le dio un like y comentó con emojis de un corazón, de cine y aplausos en el posteo donde la actriz anunciaba su nuevo proyecto audiovisual, TILF. La reacción de Vázquez se produjo mientras se encontraba en Nueva York junto a su nueva pareja, Dai Fernández, y generó repercusiones. Accardi no se quedó atrás, y respondió a la respuesta de Vázquez con un pequeño corazón, ubicado junto al emoji de cine.

El posteo, compartido también por Seven Kayne y la directora Agus Navarro, mantuvo el misterio sobre la trama de TILF, pero logró instalar el proyecto como uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo.

La publicación de Accardi llega en un momento de cambios personales y profesionales. La actriz decidió enfocarse en nuevos desafíos tras el final de su extensa relación con Vázquez y después de haber admitido públicamente una infidelidad. En este contexto, TILF aparece como un proyecto rodeado de expectativas. Lo que se sabe hasta ahora es que se trataría de una película protagonizada por Accardi y Seven Kayne, bajo la dirección de Agus Navarro, quien también figura como coautora de la idea original junto a la propia Accardi. El título completo, “Teacher I’d like to f…”, solo se revela en el flyer oficial, mientras que la trama permanece bajo estricta reserva, aunque el subtítulo anticipa un romance entre una profesora y un alumno, lo que alimenta la curiosidad del público.

El flyer difundido en redes sociales refuerza el tono enigmático del proyecto. En la imagen, Accardi y Seven Kayne aparecen muy próximos: ella, con el cabello recogido y gafas oscuras, sostiene un chupetín rojo que acerca a la boca de Kayne, quien luce el cabello rubio platinado y una camiseta clara. Ambos dirigen la mirada al dulce, mientras un fondo rojizo y luces tenues acentúan un clima sexual. Sobre la imagen, una frase en letras blancas advierte: “A veces la moral es el disfraz del deseo”. Los nombres de los protagonistas y el título “TILF” en letras rojas completan la composición, que rápidamente se viralizó y desató interpretaciones sobre la naturaleza de la relación entre los personajes.

El anticipo de TILF no se limitó al flyer. Dos días antes, Accardi había compartido en sus historias de Instagram la tapa del guion. En ese posteo, la actriz invitó a sus seguidores a “estar ligeritos de ropa porque la temporada de Escorpio da mucho calor”, acompañando el mensaje con un emoji de corazón en llamas. La emoción de Accardi se reflejó en un video donde, visiblemente conmovida, se cubría la boca y manifestaba su entusiasmo por el proyecto, aunque evitó revelar detalles concretos, lo que incrementó la expectativa entre sus seguidores.

El cierre del anuncio de TILF estuvo marcado por la presentación de Seven Kayne como coprotagonista. El joven, cuyo nombre real es Joaquín Cordovero, tiene 26 años y es una de las figuras destacadas del trap y la música urbana argentina. Inició su carrera en 2017 con el tema “Si Te Lastimé” y, desde entonces, consolidó su lugar en la escena con canciones como “Atrapado”, “Lento” y “Tres Rosas”, sumando millones de reproducciones en plataformas digitales. Su estilo fusiona trap, rock y R&B, y lo llevó a colaborar con artistas como Duki, KHEA y Bizarrap. En 2025, se encuentra en plena gira internacional con su tour TRANSMU7ACION.

Además, Gimena aceptó el reto de sumar nuevos matices a su carrera y se animó a explorar territorios inesperados de la mano de la música y el videoclip. El jueves pasado,la actriz formó parte del último video de Lisandro Skar, mostrando un costado rockero, libre y muy poco visto de ella. Frontera entre el cine y el universo audiovisual, Gimena lució un look veraniego de alto impacto: musculosa blanca, minishort de jean, botas texanas y detalles westernpara una heroína espontánea y divertida que comparte ruta junto a un Skar versión forastero. La química, la improvisación y el clima de viaje con nostalgia y complicidad terminaron de viralizar el material tanto en plataformas musicales como en sus redes.

Mientras la trama de TILF aun no fue develada, Gimena Accardi anticipó que el proyecto representa un desafío intenso y una apuesta personal, asegurando que el público aún no imagina la magnitud de lo que está por llegar.