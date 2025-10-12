Gialluca confirmó que las pensiones por discapacidad se cobran con normalidad

El defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, confirmó que, desde el pasado miércoles 8 de octubre, las personas con discapacidad que vieron suspendidas sus pensiones de manera arbitraria, ya empezaron a percibir las mismas con normalidad, luego de que el Juzgado Federal N°2 de la provincia falle a favor del amparo presentado ante la justicia.

“Desde el 8 que todos los beneficiarios que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a través del Gobierno nacional, les había quitado, en forma arbitraria, con auditorías médicas irregulares, cuyos DNI terminan en 0, 1, 2 y 3, ya cobraron”, indicó.

Y agregó que, hicieron lo propio las jornadas siguientes, los que cuentan con documentos finalizados del 5 al 9, al mismo tiempo que, aclaró, que se cobró de forma retroactiva, “de manera que están cobrando sus beneficios desde el mes de agosto hasta octubre, y algunos, inclusive, el mes de julio”.

“La Defensoría del Pueblo, junto con el Instituto de Pensiones Sociales (IPS) y la Dirección de Discapacidad, desde el lunes vamos a ir haciendo el entrecruzamiento de datos para ver qué personas pudieron haber tenido algún inconveniente o no se le depositó como corresponde”, anticipó.

Asimismo, Gialluca añadió que también se está pagando “los beneficios de los ítems de hijos por discapacidad y el programa Hogar por garrafa” lo que consideró “muy importante porque se había dejado sin efecto en su momento”.

En este marco, les pidió a todos los beneficiarios que no hayan presentado todavía sus antecedentes médicos, es decir, las historias clínicas actualizadas o documentos que acrediten su discapacidad, “que lo hagan porque tienen, desde ahora, aproximadamente 50 días”.

“Pueden hacerlo ante las delegaciones del ANSES, ya sea en Juárez, en Las Lomitas, en Clorinda o en Capital, acercándose a sus municipios, a las presidencias de las comisiones de fomento o por la Defensoría del Pueblo en Padre Patiño 831”, precisó.

Por último, el Defensor del Pueblo, explicó que, “como estamos en tiempo de campaña política, estamos viendo que ciertos sectores están haciendo campaña diciendo que la restitución de estas pensiones fue gestionada por ellos mismos a través del Gobierno nacional”, pero, aseveró que “es toda una contradicción porque el propio Gobierno nacional se los quitó”.

“Entonces, para dejar bien en claro, porque el fallo de la provincia de Formosa fue el primero que se vio en el país y que beneficia y abarca a todos los pensionados de todo el territorio provincial y ha sido tomado por otras provincias como Tucumán, Santiago del Estero que hoy están a punto también de cobrar”, ratificó.

También, deseó que entre pronto en vigencia la Ley de Emergencia por Discapacidad que, recordó, el Presidente de la Nación, a través de un decreto, “está impidiendo que suceda” y “necesitamos que entre en vigencia porque ahí se determina la forma de hacer las auditorías”.

“No nos oponemos a las auditorías, pero queremos que las mismas sean claras y que no se vulneren los derechos de las personas con discapacidad”, cerró.