Gialluca se mostró en contra de la eliminación de las pensiones no contributivas por invalidez laboral

En medio del debate sobre el equilibrio fiscal, el Gobierno Nacional, encabezado por Javier Milei, ha propuesto la eliminación de las pensiones no contributivas por invalidez laboral, que benefician a más de un millón de personas con discapacidad en todo el país.

Esta medida ha generado un fuerte rechazo, no solo por su impacto social directo, sino también por las condiciones bajo las cuales se están implementando las citaciones y los plazos establecidos para la presentación de documentación, lo que complica aún más el acceso a los beneficios para las personas afectadas.

El Defensor del Pueblo de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, ha sido un firme crítico de esta decisión, y alertó sobre las consecuencias que tendrá para las personas con discapacidad de todo el país. “El Gobierno Nacional, bajo el pretexto de equilibrar las cuentas fiscales, está poniendo en riesgo los derechos de más de un millón de personas que dependen de estas pensiones. Con esta medida, en lugar de lograr un equilibrio fiscal, se va a generar un mayor desequilibrio social”, afirmó el funcionario.Según Gialluca, el proceso de citación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) está marcado por la falta de accesibilidad y la confusión. A pesar de la importancia de este tipo de trámites, la agencia ha sido acusada de emitir citaciones que muchas personas no pueden entender, ya que los términos utilizados son complejos y no se adaptan a las características específicas de las personas con discapacidad. Además, muchas veces estas citaciones no garantizan la accesibilidad necesaria, como el apoyo adecuado o la asistencia para quienes tienen problemas de movilidad o de comunicación.

Otro aspecto que preocupa a Gialluca es la imposición de plazos extremadamente cortos para la presentación de la documentación requerida. “Los plazos establecidos son imposibles de cumplir, dado lo difícil que es obtener turnos médicos o realizar estudios específicos, los cuales muchas veces requieren mucho tiempo.

Además, muchas de las personas afectadas tienen documentos médicos antiguos, de hace 20 o 30 años, que pueden haberse perdido en una mudanza o por otros motivos. De esta forma, el proceso se convierte en una trampa que lleva, inevitablemente, a la eliminación de estos beneficios”, explicó.

El Defensor del Pueblo subrayó que el objetivo real del Gobierno Nacional no es tanto “equilibrar” el sistema, sino eliminar los beneficios destinados a las personas con discapacidad. «Lo que estamos viendo es una medida que no solo va en contra de los derechos de las personas más vulnerables, sino que también es un intento de ajuste que afectará gravemente a la calidad de vida de estas personas», sentenció Gialluca. Según él, la falta de acceso a estos beneficios provocará una mayor exclusión social de las personas con discapacidad, que ya enfrentan dificultades diarias para participar plenamente en la sociedad.

A pesar de las críticas, el Defensor del Pueblo dejó en claro que, si bien es cierto que algunas pensiones no contributivas pueden estar mal otorgadas o no corresponder, la solución no pasa por eliminar estos beneficios de manera masiva, sino por establecer mecanismos más transparentes y eficientes de control. “Las pensiones que no corresponden deben ser eliminadas, pero no se puede hacer una generalización que afecte a toda una población vulnerable. Este ajuste puede tener consecuencias devastadoras para quienes dependen de estas pensiones para su subsistencia”, afirmó el funcionario provincial.Gialluca también destacó que desde la Defensoría del Pueblo se continuará defendiendo los derechos de las personas con discapacidad, y recordó que los derechos conquistados a lo largo de los años “no son variables de ajuste”. La lucha por la inclusión y la accesibilidad debe ser una prioridad, y no un sacrificio en aras de un equilibrio fiscal que, según él, no debería lograrse a costa de la dignidad de las personas más necesitadas.Con esta postura, la Defensoría del Pueblo de Formosa reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, y se posiciona en contra de una medida que, más allá de la justificación oficial de la “equilibración fiscal”, podría profundizar las desigualdades sociales y dejar a muchas personas sin los recursos básicos para llevar una vida digna.

En este contexto, Gialluca hace un llamado urgente a las autoridades nacionales para que reconsideren esta medida, y propone buscar soluciones que garanticen la accesibilidad, la transparencia y la equidad, sin recurrir a políticas de ajuste que afecten a los sectores más vulnerables de la sociedad.