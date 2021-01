Gianinna Maradona decepcionada: “Somos pocos los que cumplimos lo que decimos”

Compartir

No logra salir adelante. El 25 de noviembre del año pasado, la vida pareció detenerse para Gianinna Maradona. La hija menor de Claudia Villafañe se mostró devastada desde el preciso instante en el que su padre dejó de estar en este mundo para convertirse en una leyenda. Porque, para ella, Diego Maradona no era un ídolo. Era, simplemente, su papá.

Por supuesto que la hermana de Dalma Maradona no se mantuvo al margen de los escándalos que se desataron tras la muerte del jugador, no sólo por la causa que se lleva adelante en los juzgados de San Isidro por la averiguación de las causales de muerte, sino también en la sucesión que se presentó en los tribunales de La Plata. Sin embargo, desde sus redes sociales, no deja de rememorar los mejores momentos vividos con su padre. Ni de expresar su dolor en cada mensaje.

Lo cierto es que, en la madrugada del viernes, Gianinna sorprendió a sus seguidores con una secuencia de historias de Instagram que, definitivamente, tenían un destinatario en particular. ¿Quién? Evidentemente, alguien por quién ella sentía una afecto especial y que la habría defraudado tras la muerte de su padre.

“Así miraba a la gente que quería antes del 25″, escribió la madre de Benjamín Agüero junto a una foto de ella, cuando era niña, mostrando una sonrisa sincera. En la foto siguiente y con la fecha actual, en tanto, replicó una foto de su madre, seria y caminando a paso firme envuelta en un abrigo de piel y puso: “Así los miro hoy”.

Inmediatamente, la hija de Diego compartió una reflexión. “Esta pu… vida en la que crees en el: ‘Estoy siempre/para todas/sea lo que sea’. Palabras decimos todos, pero mis 31 me demostraron que somos pocos los que cumplimos con lo que decimos. Vos y tu hijo. (?)”, comenzó diciendo.

Y luego continuó sin aclarar quién, de su círculo íntimo, la había decepcionado: “Viví algo como el 25 y volvé a mirar a quienes siguen a tu lado sin importarles lo rota que estés, sin importarles nada, ni siquiera su propia vida. No te presionan ni te muestran esa vida que sigue mientras vos te estas muriendo de a poco…”.

Días atrás, trascendió que pese a su mala relación con Verónica Ojeda, ex mujer de Maradona, Gianinna había tenido un buen gesto al llamarla para preguntar por la salud de su hermano menor, Dieguito Fernando.

El encargado de dar a conocer este acercamiento fue Mario Baudry, actual pareja de Ojeda y apoderado del menor, quien durante una entrevista en Hay que ver aseguró con respecto a Gianinna: “Con ella he hablado por la salud de el nene. De hecho, ayer le escribió a Verónica para saber cómo estaba la salud de Dieguito y ver qué tratamiento había que hacer”.

Cabe recordar que, tras el fallecimiento de Diego, el hijo de Verónica se había quedado sin cobertura médica y la hermana de Dalma fue la única en preocuparse por esa situación. “Nosotros ya habíamos hecho las gestiones en la clínica que lo atienden. Ahora, hasta noviembre, está todo en orden. Gianinna llamó por este tema”, explicó Baudry.

