Gianinna Maradona, dolida por el video viral de Diego Maradona: “Para ustedes es una burla”

En las redes sociales se filtró un video de Diego Armando Maradona de hace unos años. En la grabación, el popular astro del fútbol aparece bailando con Verónica Ojeda, quien fue su pareja y es la madre de su hijo menor, Dieguito Fernando. Con mucha dificultad, él se mueve al ritmo del tema Bombón asesino de Los Palmeras y en el final, se baja los pantalones.

Gianinna Maradona vio este material y realizó un descargo en sus historias de Instagram. De esta manera, expresó su dolor por ver a su papá en esa situación y contó que decidió tener una charla sobre este tema con su hijo, Benjamín, fruto de su relación con el Kun Agüero.

“Para ustedes es Maradona, para mí es un video de mi viejo. Para ustedes puede ser una sorpresa, gracia, una burla… para mí no. Para mí es reabrir heridas, es una tristeza enorme verlo así, nadie sabe que es lo que vivimos y agradezco que así sea porque es mi forma de preservarlo”, escribió la hija de Claudia Villafañe en la red social.

Sin nombrarla, criticó la actitud de Verónida Ojeda, con quien nunca tuvo una buena relación: “Ver como nadie hace nada de los que están ahí demuestra que por esa misma razón yo soy una hija de puta para todos ellos y para él también inclusive. Hechos, no palabras. Acosté más veces a mi papá de las que me hubiese gustado. ¿Me comí mil puteadas? Sí. Nunca me importó ser la mala. Estoy orgullosa de las veces que me puse la gorra”.

Además señaló que hubiese preferido que Benjamín no viera a su abuelo en ese estado, pero aclaró que son las consecuencias de las elecciones de otras personas. “Hoy elijo por mí y por Ben, entre esas elecciones elijo siempre la verdad por más dolorosa que sea. Elijo que mi hijo me pregunte a mí lo que necesite saber por más duras que sean las respuestas. Y elijo que tenga la contención terapéutica también para brindarle herramientas para crecer con toda esa información”.

Por último, la joven reflexionó: “Lo dije hace un tiempo, digan lo que quieran de mí, si por querer cuidar a mi papá soy una loca, quilombera y todo lo que quieran hoy les digo que abrazo todas esas palabras. Amo y agradezco ser así, prefiero quedarme con lo que hice que con lo que no”.

Gianinna y Dalma no tienen un buen vínculo con Diego desde que el director técnico inició varias demandas contra Claudia Villafañe por un reclamo económico. Ellas quedaron en el medio de esta batalla legal y siempre defendieron a su mamá. Recientemente, Dalma contó en Twitter que ni siquiera tenía el celular de su padre para poder comunicarse.

La actriz dijo que estaban hablando seguido, pero que de un día para el otro, llamó y no pudo volver a comunicarse, como si él hubiera cambiado el número.“Él ni siquiera lo sabe. Para mí fue una sorpresa llamarlo y que me diga que el número no existe. No discutimos. No pasó nada. Pero es lo que sucede siempre, esto se repite: empieza a hablar conmigo o con mi hermana y mágicamente el teléfono cambia”, contó en Intrusos

Solo un día después de hablar con Jorge Rial, la hija mayor del Diez tuvo novedades de su padre y lo comentó a través de Twitter, donde le agradeció al conductor del ciclo de América: “Gracias por la nota de ayer. Mi papá ‘recuperó’ su número sólo que ahora estoy bloqueada. No voy a parar pero igual muchas gracias por la ayuda. Son de manual”.