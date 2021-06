Gianinna Maradona se mostró en contra de la subasta de los bienes de Diego y apuntó contra sus hermanos

Compartir

La hermana de Dalma expresó su descontento con el acuerdo al que debió acceder. Además, pidió que su padre tenga un especial homenaje: “No todo pasa por por la guita, muchachos”

Hace poco más de un mes -a principios de mayo- Gianinna Maradona tomó una determinación con respecto a sus redes sociales, aquellas que utilizaba cada vez que quería expresarse sobre quienes ella considera responsables de la muerte de su padre, Diego Maradona. La joven diseñadora de moda decidió eliminar sus perfiles de Twitter e Instagram luego de que se difundiera el informe de la junta médica que investiga la causas del fallecimiento del ex futbolista, el pasado 25 de noviembre.

Si bien desde entonces su cuenta de Instagram permanece inactiva (al menos la que tenía pública), semanas atrás reapareció en la llamada popularmente red social del pajarito. Allí contó cómo había pasado su cumpleaños (el 16 de mayo), acompañada por su círculo más íntimo: su mamá Claudia, su hermana Dalma -con su hija y marido-, su hijo Benjamín -fruto de su relación anterior con Sergio el Kun Agüero- y su actual pareja, Daniel Osvaldo.

Gianinna decidió ausentarse de las redes sociales justamente para evitar leer nada al respecto por esos días. “El 16/5/2021 yo disfruté de este cielo, del que me conecta a vos -le habló a Diego- Compartí con las personas que necesitaron acompañarme desde donde yo los dejé, desde donde pudieron. Te amo y te extraño cada vez que elijo respirar. ¡Gracias por hacer de mí quien soy hoy!”, escribió la joven de 32 años en su cuenta de Twitter.

En las últimas horas, la joven volvió a expresarse en su Twitter para referirse a la subasta de los bienes de Diego Maradona que realizarán los cinco herederos universales: Diego Junior, Dalma y ella, Jana y Dieguito Fernando (representado por su madre, Verónica Ojeda, y su abogado Mario Baudry). Según pudo saber Teleshow, lo que se recaude se entregará en la sucesión, a cargo del administrador Sebastián Baglietto.

Si bien en una primera instancia se había asegurado que las cinco partes estaban de acuerdo, Gianinna dejó en claro que ella no elegiría realizar la subasta, pero que tampoco le quedaron muchas opciones al no poder dialogar de manera privada con cada uno de sus hermanos. “Si fuese por mí no vendería ni subastaría nada de mi papá”, enfatizó. “Sin embargo, lo que yo sienta o piense lamentablemente los demás se lo pasan por el orto. Nadie quiere reunirse, nadie quiere hablar por privado. Solo necesitan estar en la televisión diciendo boludeces”, continuó, manifestando su desconecto con la situación.

Cuando estaba todo bien entre los cinco herederos, o al menos no se llevaban tan mal y tenían diálogo más allá de sus abogados, todos coincidieron en que querían que su padre tuviera un homenaje en donde todos sus fanáticos pudieran acercarse cuando quisieran. Ya que los restos de Maradona descansan en un cementerio privado de Bella Vista junto a sus padres, Doña Tota y Don Diego. Al respecto, Gianinna aseguró: “Ojalá puedan y quieran firmar para poder hacerle el Memorial que él se merece, aunque no sea redituable en guita. No todo pasa por eso, muchachos. Él se merece que todos puedan ir a dejarle una flor. Él ese merece todo. ¡Ojalá todos los comprendan!”.

