Gigantes de la Premier League van a la carga por Dibu Martínez

El arquero de la selección argentina podría emigrar de Aston Villa en este mercado

Emiliano Martínez se consolidó como una pieza fundamental del Aston Villa para lograr la clasificación a la UEFA Conference League de la próxima temporada y sus grandes actuaciones comenzaron a ser un foco de atracción para los mejores equipos del mundo después de haberse coronado como campeón del mundo con la selección argentina en Qatar. Tanto es así que dos gigantes del fútbol inglés lo tienen en la mira para dar el zarpazo en este mercado.

La falta de un acuerdo para la renovación de David De Gea en el Manchester United junto a la partida de Edouard Mendy desde Chelsea al Al-Ahli de Arabia Saudita motorizaron la búsqueda inmediata de sus sendos reemplazos y ambas instituciones tienen en su carpeta el nombre del Dibu, según reveló el diario inglés The Guardian.

El contrato del guardameta español con los Red Devils finaliza el 1 de julio próximo y, en un primer momento, había llegado a un acuerdo para extender su estadía en Manchester con una importante reducción salarial (de USD 476.000 a USD 253.000). Sin embargo, el club retiró el ofrecimiento y le ofreció una baja más pronunciada en su remuneración. Este movimiento se coloca a la altura de la falta de convencimiento de Erik ten Hag, ya que este medio cita que el entrenador desea otro futbolista bajo los tres palos. Por el momento, la entidad frenó las salidas de Tom Heaton al Luton y Dean Henderson al Nottingham Forest porque son los únicos porteros que quedan dentro del primer equipo si se va De Gea.

En este escenario, el nombre de Martínez se reflotó en la directiva, que estaría próxima a cambiar de dueños en los próximos días, en medio de los límites existentes en el Fair Play Financiero. La inversión de USD 69 millones por Mason Mount acotó su margen de acción porque se gastó casi la mitad de lo que tenía permitido en contrataciones. Esta situación frenó las negociaciones por André Onana, quien podría haber emigrado desde el Inter a cambio de un monto cercano a los USD 50 millones, y el arquero argentino más caro de la historia emerge como una de las alternativas en esa lista de opciones.

El gran problema es que la búsqueda de un centrodelantero tiene prioridad superior, pero los nombres de Harry Kane y Victor Oshimen se descartaron de cuajo en lo inmediato porque se incumpliría el Fair Play Financiero con el panorama actual.

Este detalle podría inclinar la balanza en favor de Chelsea, que ha hecho gala de su poderío económico después de invertir más de USD 300 millones en el último mercado. A su vez, el elenco londinense necesita suplir el hueco dejado por Mendy y la contratación del entrenador Mauricio Pochettino podría inclinar la balanza para que Dibu sea compañero de Enzo Fernández en los Blues.

Tiempo atrás, el propio Martínez había comentado sus deseos de jugar el torneo más importante del Viejo Contiente: “Gané el título más bonito que hay con la Selección y ahora apunto al título más importante de clubes. Todavía tengo hambre, quiero ganar la Champions League”. Esta competición no tendrá a los Blues, por lo que se puede deducir que el argentino aguarda por el United.

Emiliano Martínez viene de ser titular en 37 partidos de la temporada con un total de 13 vallas invictas con el dato agregado de que 7 de esos arcos en cero los consiguió en los últimos 15 partidos. El marplatense de 30 años emigró al Aston Villa en septiembre de 2020 a cambio de una cifra cercana a los USD 25 millones y ganó el premio The Best a mejor arquero de la temporada pasada.