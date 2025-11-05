Gigantes del Oeste: Básquet e inclusión en el corazón de la provincia de Formosa

En el extremo noroeste de la provincia de Formosa, a más de 400 kilómetros de la capital, El Chorro es una pequeña localidad del Departamento Ramón Lista donde el básquet encontró un espacio de desarrollo inesperado. En una región casi desértica, conocida en el dialecto wichí como W’ajthokwe —“caída o brote de agua”—, el deporte empezó a echar raíces ofreciendo oportunidades a los más jóvenes.

La escuela de básquet Gigantes del Oeste nació hace apenas tres años, con solo cuatro chicos que se animaron a probar un deporte poco conocido en la zona. Desde entonces, el crecimiento fue constante. Hoy cuentan con categorías de mini básquet -desde pañales (5 y 6 años), mosquito (7 y 8), pre mini (9 y 10) y mini (11 y 12)-, además de formativas en U15 y U17.

El proyecto está a cargo de Mario Caballero, quien viene impulsando la participación de sus equipos tanto masculinos como femeninos en diferentes torneos. El caso de los Juegos Evita Formoseños, una experiencia que les permitió competir a nivel provincial y compartir jornadas de aprendizaje junto a jóvenes de toda Formosa. En esta edición, El Chorro tuvo doble representación en la categoría sub 15 –femenino y masculino-, y previamente también lo había hecho en sub 18 masculino.

Justamente en ocasión de los Evita, jugados en Formosa capital, la delegación de Gigantes fue recibida por Mario Romay, presidente de la Federación Formoseña de Básquet. En ese encuentro hubo elogios de parte de Romay a la tarea que vienen haciendo, los felicitó por decidir transitar el camino del deporte y los alentó a continuar, a no asustarse por los resultados de un partido, insistiendo en que la receta es ser perseverantes y que con el compromiso que vienen mostrando podrán ir buscando nuevas metas.

Una de las particularidades del club es su carácter integrador. En las prácticas y competencias se mezclan jóvenes de la comunidad wichí con criollos del pueblo, en un espacio donde el deporte funciona como punto de encuentro y aprendizaje compartido. “Había conocimientos mínimos sobre básquet, pero hoy ya estamos formando nuestra primera generación de jugadores”, destacó Mario Caballero.

El crecimiento del proyecto también se refleja en los vínculos que fueron construyendo. El equipo Centro Español de Tartagal, Salta, visitó El Chorro para compartir partidos, y tres jugadoras de Gigantes del Oeste fueron convocadas por ese mismo club para reforzarlo en un torneo disputado en Bolivia.

Cada logro, por pequeño que parezca, tiene un valor especial en un lugar donde las distancias, el clima y la falta de recursos son desafíos cotidianos. En ese contexto, el básquet se convirtió en una herramienta de encuentro, motivación y orgullo local. La historia de Gigantes del Oeste resume el espíritu de un deporte que crece en toda la provincia, incluso en los rincones más alejados, impulsado por la pasión y el compromiso de su gente.