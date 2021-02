Gigliotti recordó la tragedia de Cromañón y contó por qué no fue al recital de Callejeros

Compartir

Emmanuel Gigliotti es uno de esos personajes que se extrañan en el fútbol argentino. Después de su paso por Independiente y Boca, el delantero emigró a China con el peso que le representó el penal fallado ante River en el encuentro crucial de la Copa Sudamericana que marcó el inicio de la era victoriosa de Marcelo Gallardo.

Sin embargo, el Puma, actualmente en México, asegura que su paso por el Xeneize fue positivo y no duda en expresar que el gol que más gritó en su carrera fue el que le marcó al Flamengo en el Maracaná cuando se consagró campeón con el Rojo de Ariel Holan.

Pero más allá de su carrera deportiva, el futbolista reveló intimidades de su pasado rockero y sorprendió con una anécdota que lo involucró en la época oscura en la que los controles pasaban desapercibidos en los espectáculos musicales.

“Tuve mi época en la secundaria que me hacía el Rollinguita y me iba a varios recitales, pero cuando pasó lo de Cromañón cambió todo”, deslizó el delantero en diálogo con TyC Sports.

Su faceta desconocida arrojó una anécdota escalofriante, la que pudo haber cambiado su destino. “Repartía pizzas para tener algo de guita para las vacaciones. El día que tocó Callejeros cayó 30 de diciembre, y cuando fui con un amigo para sacar las entradas pensé que mi viejo me iba a cagar a pedos, entonces compré para La 25, que tocaba el 25. Ese día se había prendido fuego tres veces el techo. Cuando se prendió la primera vez, yo me fui al lado de la puerta, pero la gente bailaba alrededor de las llamas. Fue increíble. Y a la semana pasó lo que pasó”.

Aquel episodio cargado de inconsciencia fue premonitorio de lo que sucedería la noche más trágica que vivió el rock nacional. El pasado diciembre se cumplieron 16 años de la catástrofe que registró un saldo de 194 muertos y al menos 1.432 heridos.

Durante el penúltimo día del 2020 el Gobierno porteño iluminó de azul los monumentos y edificios públicos para homenajear a las víctimas en el 16° aniversario de la tragedia de Cromañón. La iniciativa se realizó a pedido de la Asociación Civil Coordinadora Cromañón, bajo el lema “La memoria que ilumina, Cromañón nos pasó a todos”.

La Torre Monumental, el Monumento a los Españoles, el Puente de la Mujer, el Palacio Lezama, la Usina del Arte y el Planetario cambiaron su apariencia para recordar a las víctimas.

Cabe recordar que familiares, amigos y sobrevivientes hicieron una intervención que contempla la colocación de una vela y una huella por cada una de las 194 personas que fallecieron el 30 de diciembre del 2004 en el boliche de Once cuando ofrecía un recital la banda Callejeros.

