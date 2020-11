Gildo Insfrán al inaugurar escuela: “Vamos a seguir sosteniendo este estatus sanitario”

Compartir

Al inaugurar la obra educativa 1.380 de su gestión, el gobernador Gildo Insfrán enfatizó que “junto a todo el pueblo de Formosa y sin distinción de ninguna naturaleza, vamos a seguir sosteniendo este estatus sanitario”, a la vez que destacó a Formosa como un ejemplo nacional en la defensa de la educación y la salud pública.

Ayer habilitó, por videoconferencia, dos nuevos establecimientos educativos en la Colonia El Alba, ubicada a unos 20 kilómetros de El Colorado, sobre la Ruta Provincial N° 9.

Acompañaron la importante ceremonia el vicegobernador Eber Solís; el ministro de Cultura y Educación Alberto Zorrilla; el intendente de El Colorado Mario Brignole; la subsecretaria de Educación Analía Heizenreder; las diputadas provinciales Irma Zaragoza y Mirta Márquez y directivos de los establecimientos educativos, junto a alumnos y tutores.

Son la Escuela Provincial de Educación Primaria Nº 258 “Aida Chlan de Domínguez” y el Jardín de Infantes Nucleados Nº 13, de manera que el primer mandatario marca un nuevo hito en el sistema educativo público del país, ya que alcanza las 1380 obras educativas inauguradas durante su gestión en todo el territorio formoseño.

En el inicio de su alocución, saludó a los integrantes de la comunidad educativa, poniendo énfasis en “los privilegiados del sistema educativo”, los alumnos y las alumnas, quienes participaron de “un acto un poco fuera de lo que estábamos acostumbrados hasta que nos llegó la pandemia, pero de cualquier manera no quita la emotividad que debe uno sentir en este momento por tener una ‘casa’ nueva, linda, confortable, como se merece la comunidad de El Alba”.

El mandatario provincial resaltó las concreciones materializadas en dicha colonia, como “la energía eléctrica, el pavimento con la ruta 9, la interconexión, la comunicación, el wifi gratis para las escuelas, como también para la UEAR de la Policía”, marcando que “estas son cosas que responden al Modelo Formoseño”.

“El Alba para nosotros es todo un icono, porque los dos primeros ingenieros en Producción Agropecuaria que se recibieron en el Instituto Universitario de Formosa (IUF) han salido de esta colonia”, destacó el titular del Ejecutivo Provincial.

Abundó diciendo que “el primer ingeniero en Producción fue Héctor Cardozo, hijo de un paippero de esa comunidad”, lo cual “es todo un símbolo para esa colonia que entendió y comprendió lo que pedíamos en los momentos difíciles que vivíamos en aquel entonces, en el ’96, y después todas las cosas que vinieron”.

Valoró aquí que los pequeños productores “confiaron y creyeron”, demostrando que “es posible el ascenso social, por el que peleamos todos los días todos juntos, sin distinción de nada ni de nadie”.

En ese sentido, exhortó a “seguir por esta misma brecha”, acentuando que “estamos inaugurando dos escuelas más, un jardín de infantes y una primaria, con lo cual son 1380 las infraestructuras educativas que inauguramos solamente en Formosa”.

Ejemplo nacional

Categórico, el doctor Insfrán subrayó que “esto es un ejemplo a nivel nacional, cuando se habla de defender en serio la educación pública, porque en Formosa sí que se defiende la educación y la salud pública”.

“Tenemos un sistema público tanto para la educación como para la salud que esta pandemia está poniendo a prueba”, recalcó, reparando que “uno no puede entender la insensatez de algunos comprovincianos que quieren violentar la exitosa toma de medidas para tener un estatus sanitario como el que tenemos ahora”.

No obstante, aseveró que “junto a todo el pueblo de Formosa y sin distinción de ninguna naturaleza, vamos a seguir sosteniendo este estatus sanitario”, aclarando que no se trata de “ningún capricho”.

Argumentó lo expuesto marcando que “si hemos soportado más de siete meses y estamos a un paso de poder acceder a la vacuna, ya que según lo manifestara hace pocos días el presidente de la Nación, Alberto Fernández, estaría disponible en diciembre, debemos seguir aguantando, soportando y manteniendo este estatus sanitario para volver a la normalidad a la que estábamos acostumbrados”.

“No nos resignamos; luchamos todos los días, pero sin el apoyo de los formoseños hubieran sido imposibles estos logros”, insistió.

Integral

“No solamente de pandemia hablamos estos últimos siete meses”, afirmó el Gobernador.

“El Consejo del COVID-19 es integral, porque no solamente se debe atender la pandemia; seguimos gobernando y planificando. Vamos a seguir trabajando con el campo, las instalaciones y las obras públicas que necesita todavía nuestra provincia”, dijo, recordando la reciente visita del administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, con quien suscribiera nuevos convenios para “las obras que nos sacaron y nos negaron en los últimos cuatro años por el Gobierno Nacional anterior”.

Recordó que durante la gestión macrista y ante la neutralización de las obras planificadas para Formosa “les decía que no nos íbamos a detener; si bien íbamos a disminuir la velocidad en que veníamos, pero detenernos, no. Así lo hicimos y todos lo están viendo. Fuimos más lento, pero ahora estamos nuevamente tomando la velocidad que estábamos acostumbrados, ya que tenemos un Gobierno Nacional que tiene un pensamiento nacional y popular como nosotros”.

Marcó que la gestión del presidente Alberto Fernández “nos va a devolver todas las obras que nos paralizó el Gobierno anterior y otras que también tenemos dentro de nuestra planificación y es nuestro nuevo Plan Quinquenal 2020-2025”.

En el tramo final de su discurso, agradeció “el acompañamiento permanente”, manifestando que “mis deseos son que todos podamos volver nuevamente en forma presencial a la educación porque eso es insustituible. Y estoy seguro de que no va a pasar mucho tiempo. Ya hemos empezado con el retorno seguro a las aulas en la ruralidad y también a las comunidades urbanas”.

“De acuerdo al estado sanitario vamos a ir acelerando la presencialidad de las clases, ya que si bien los adelantos tecnológicos y digitales están muy bien, en la educación es imposible sustituir la presencia del maestro y el profesor en un aula con sus educandos”, concluyó el gobernador Insfrán.

Ejemplo de gestión

A hacer uso de la palabra, el ministro Alberto Zorrilla afirmó que en la gestión del doctor Insfrán “estos edificios de techos azules diseminados en toda la provincia, llegando a la cifra histórica de 1.380 inauguraciones, son un ejemplo de gestión para el país en cuanto a la correcta administración de los fondos genuinos de la provincia”.

Asimismo, se mostró emocionado al señalar que “estamos en un lugar donde vemos crecer las semillas que fueron plantadas en 1996 en General Belgrano con el PAIPPA”, enfatizando que “estas escuelas representan el espíritu paippero al tratarse de una colonia que ha logrado cerrar el círculo virtuoso del desarrollo intelectual y técnico porque de aquí salieron los dos primeros ingenieros en producción agropecuaria recibidos en el Instituto Universitario de Formosa (IUF) en Laguna Blanca, quienes son hijos de paipperos que es en definitiva el gran logro”.

En esa misma línea, aseguró que “el PAIPPA es verdaderamente el ejemplo más cabal del Modelo Formoseño”, permitiendo que “tengamos estas escuelas para los niños y donde además familias se quedaron en la colonia, no vendieron sus tierras sino que resistieron con el apoyo del Gobernador y la estructura de Gobierno, para poder decir orgullosos que hoy en Formosa se produce con la gente en el campo, no con las máquinas nada más”.

