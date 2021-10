Gildo Insfrán: «No elegimos hombres ni mujeres, sino un proyecto político, el Modelo Formoseño»

Compartir

El presidente del Partido Justicialista de Formosa, Gildo Insfrán encabezó ayer un acto multitudinario con la militancia del Frente de Todos de Ibarreta. Allí convocó a votar a la boleta azul completa el 14 de noviembre, ratificando el apoyo al Modelo Formoseño.

“No elegimos hombres ni mujeres, sino un proyecto político, el Modelo Formoseño. Todos los candidatos y candidatas representan a ese modelo, sea de la agrupación que fuera. Esas son las disputas que siempre existen, pero esta es la unidad en la diversidad, terminadas las elecciones, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón” sintetizó el mandatario.

Acompañado por el vicegobernador Eber Solís, el presidente jurisdiccional del PJ Armando Felipe Cabrera y el intendente de Ibarreta Adán Jarzynski, el primer mandatario provincial saludó a los candidatos presentes y brindó un discurso en una calurosa tarde.

En primer término fustigó a quienes se presentaron ante la justicia federal y lograron derribar las medidas sanitarias de Formosa durante el año 2020. “Quien dictaba esas resoluciones hoy es candidato por la oposición, quienes presentaban los escritos es jefe de campaña y otros son candidatos. Inclusive después de las PASO hubo dos sectores diferentes, cada uno se tiraba y decía de todo. De la noche a la mañana, se baja la que salió segunda y va de candidata a diputada provincial en primer término”, recordó.

Consideró que el sector cuenta con convicciones “tan baratas” que los llevaron a “arriar sus banderas” por un cargo, que los posicionaron en dirigentes poco confiables.

Problemas reales

Insfrán comentó a continuación el acuerdo de precios que encabezó el presidente Alberto Fernández con los gobernadores al reconocer que el proceso inflacionario que atraviesa el país hace imposible llegar a fin de mes al trabajador.

“Se tomó la decisión de ejercer el derecho del Estado para corregir esta actitud que unos pocos pretenden quedarse con dos cosas: el crecimiento económico del país y el aumento del salario de cada trabajador”, subrayó.

Dijo que por eso se insistirá en aplicar medidas para que los precios se retrotraigan a los vigentes al 1 de Octubre del presente año, al reconocer que no será una tarea fácil.

Insfrán dijo que en este problema hay dos víctimas: el comerciante que no es formador de precios y el consumidor que debe pagar precios poco accesibles y 18 empresas alimenticias que “se quedan con el esfuerzo y el trabajo de cada uno de nosotros”.

“Tenemos que pelearla, el 14 de noviembre tenemos que votar todos con la boleta azul, boleta completa para darle el poder necesario y tener la fortaleza para enfrentar sin desmayo a estos que son los poderes fácticos de la Argentina”, pidió.

Fue aquí que criticó a la oposición local, que no levantó la voz para frenar el maltrato que ejerció el gobierno nacional hacia Formosa, al contrario con su voto avaló este atropello.

“Hoy se presentan como los salvadores, como los que vendrán a liberar a este pueblo. Este pueblo hace mucho tiempo se liberó, lo que más tiene es libertad, lo demostraremos el 14 votando libremente y con conciencia por el Frente de Todos, llenando las urnas de votos azules” prometió.

