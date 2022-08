Gildo Insfrán participó en Jujuy de la asamblea del Norte Grande

Compartir

El gobernador de Formosa Gildo Insfrán participó ayer, martes 23 junto a sus pares del Norte Grande de una nueva asamblea del bloque, esta vez en San Salvador de Jujuy.

Acompañados por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens y la Secretaria de Energía nacional, Flavia Royón, los diez mandatarios del NOA y NEA debatieron en el hotel del barrio Alto La Viña una agenda común que contempla la defensa de los intereses de las provincias del Norte Grande y el crecimiento de la región de manera conjunta.

El presidente pro témpore del Consejo Regional del Norte Grande, Gerardo Zamora afirmó que para los gobernadores es muy importante haber concretado esta asamblea que tuvo avances significativos en materia de segmentación de tarifas de los subsidios de gas y electricidad, de la Agencia de Inversión y Comercio Exterior y la ley de Garantía de Inversiones para impulsar inversiones con otros países.

Luego del agradecimiento al gobierno y al pueblo de Jujuy por el recibimiento tan cálido, el gobernador de Santiago del Estero, señaló que el bloque del Norte Grande está por encima de todo tipo de diferencias políticas y partidarias. “Nos importa avanzar en un camino que reivindique a este sector de la patria que dio identidad y nacimiento al país y que en la práctica se ha vuelto unitario y generó asimetrías. Por eso, nuestro objetivo es revertirlas y trabajar por el crecimiento de nuestra región y de todo el país”, subrayó.

El Jefe de Gabinete, Juan Manzur, calificó la agenda de los gobernadores muy federal y con objetivos ambiciosos, que van dando sus resultados en cada reunión, en pos de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la región. Agregó: “El gobierno nacional va a acompañar esta iniciativa que siempre se da en el marco del consenso, el diálogo y el respeto. No quedan dudas que este norte argentino tiene un gran potencial para lograr un destino de grandeza.”

Segmentación de tarifas

Asimismo, avanzaron con la Secretaria de Energía, Flavia Royón, en la segmentación de tarifas y cómo sería en cada provincia. Los gobernadores del NEA, Capitanich, Insfrán y Valdés, solicitaron tener en cuenta la segmentación de la luz considerando que son electrodependientes y que la región se caracteriza por tener temperaturas que superan los 40 grados diarios los meses de verano.

Capitanich afirmó que “durante el verano pasado las provincias del NEA tuvieron colapsos energéticos y a raíz de ello solicitaron un estudio de consumo, que consideran muy importante tenerlo en cuenta para prever cómo serán los mismos.”

En ese sentido, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, remarcó que la segmentación de los 550 kilowatts es adecuada para el invierno, pero no para el verano que debería ser de 750 kilowatts. “Formosa es electrodependiente como las otras provincias del NEA y si no se considera este factor con mucha atención, la gente va a pagar tres veces más”.

También, el gobernador de Corrientes se sumó a este pedido de avanzar en un esquema razonable de tarifas para el verano.

La flamante Secretaria de Energía, les aseguró que lo están trabajando y señaló que los límites de consumo son mensuales y están en estudio para los meses de verano. Así como también, llevó tranquilidad al afirmar que están monitoreando permanentemente el abastecimiento de combustible, el cual está abastecido.

Zamora agradeció la presencia de la funcionaria nacional y destacó que todos los gobernadores del Norte Grande le dan su acompañamiento.

Juegos en Formosa

Los gobernadores están trabajando en cuestiones de políticas de Estado para el deporte regional y en esa línea el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, anunció la segunda edición de los Juegos del Norte Grande, que se realizará del 15 al 19 de noviembre en Formosa. “Este programa apunta a profesionalizar el torneo, a fijar su fecha en el calendario y de esta manera generar un impacto turístico importante” enfatizó.

Sobre la misión de los gobernadores a EEUU, el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich explicó que la misión será en Washington y New York, del 26 al 30 de septiembre próximo y contempla una reunión con los principales think tanks de los EEUU, visita al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, a la Cámara de Comercio de EEUU, visitas a las empresas tecnológicas, como Amazon, para tratar un tema transversal a todas las provincias, como es la economía del conocimiento, reuniones específicas con algunas provincias en base a sus intereses particulares: como algodón, litio, electro movilidad, comercio de alimentos, fotovoltaicas y producción agrícola para exportación.

Por último, fijaron la próxima reunión del Norte Grande para el 8 de septiembre en Resistencia Chaco, en el marco de la primera Expo Norte Grande, que será del 8 al 11 y contará con la participación de las 10 provincias de la región, la CAME y harán extensiva la participación a empresas de países vecinos para dinamizar la industria y el comercio.

Asistentes

Asistieron a la asamblea los gobernadores de las provincias de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Catamarca, Raúl Jalil; de Salta, Gustavo Sáenz; de Jujuy, Gerardo Morales; de Chaco, Jorge Capitanich; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Formosa, Gildo Insfrán y los vicegobernadores de La Rioja, Florencia López y de Tucumán, Sergio Mansilla.

