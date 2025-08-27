Gildo Insfrán se reunió con intendentes y presidentes de comisiones de fomento

En la mañana de este miércoles 27, el gobernador Gildo Insfrán, mantuvo una reunión de trabajo con intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento de toda la provincia, con quienes dialogaron sobre la realidad formoseña y nacional.

“Evaluamos las acciones implementadas por el Modelo Formoseño a partir de la planificación y la decisión política, que a pesar de un contexto nacional sumamente adverso, alcanzaron resultados muy positivos gracias al compromiso de todos”, indicó el primer mandatario.

Además, especificó que conversaron sobre las políticas y los desafíos “que tenemos por delante para lo que resta del 2025”.

“Con unidad, organización y solidaridad afianzaremos lo que hemos logrado y cumpliremos con los objetivos propuestos, para seguir engrandeciendo a nuestra provincia, transformando la realidad para beneficio de todos los formoseños y formoseñas”, expresó Insfrán.

Luego de reunirse con el Gobernador, los intendentes detallaron los temas más sobresalientes del encuentro: coparticipación, situación económica nacional y las consecuencias de la suspensión de pensiones por discapacidad por parte del Gobierno nacional.

En ese sentido, el intendente de El Colorado, Mario Brignole, explicó que durante la reunión se analizó la situación económica del país, oportunidad en la cual el ministro de Economía, Jorge Ibañez, brindó un detallado panorama sobre los recursos coparticipables y el impacto negativo en la economía local.

“Obviamente que eso ha disminuido y la prueba está en la caída del consumo en todos los niveles” detalló tras confirmar que la pérdida es del 13,5% de acuerdo al período que se tome.

Señaló que, además, esto tiene un impacto directo en el consumo interno y en la mesa de los argentinos, ya que el consumidor “ya no compra aquellos productos de primera calidad sino busca los de segunda calidad”.

Otro de los temas fue la anulación de la obra pública por parte del gobierno de Javier Milei, como también la suspensión de pensiones por discapacidad.

También, dialogó con Yessica Palacios, intendenta de Pirané, quien recordó que el gobernador Insfrán ya había adelantado durante la campaña electoral que el gobierno de Milei tendría un efecto devastador sobre el país que “se está cumpliendo”.

Palacios se mostró preocupada por el recorte de pensiones por discapacidad, al comentar que es una problemática que afectó en forma severa a las localidades, tildando a este hecho como “de total abandono y odio” hacia las personas por parte del presidente libertario.

Señaló que se analizó además la actualidad política y las elecciones del 26 de octubre, y el diseño de la campaña electoral, convocando a la unidad justicialista.

“Estamos convencidos que acá en Formosa, aparte de ser una provincia esclarecida, la gente está viendo y está entendiendo que realmente todo lo que propuso este Gobierno nacional es mentira” aseveró.

En tanto, el intendente de Laguna Naineck, Julio Murdoch, reveló que durante la reunión hubo coincidencia en que el ajuste nacional recayó sobre jubilados, las provincias y municipios.

Sobre la suspensión de pensiones por discapacidad, comentó que particularmente en su localidad están abocados a brindarles soluciones a los beneficiarios, creando “puntos de acceso fácil a la tecnología” para intentar recuperar el beneficio.

En el plano electoral, también hubo coincidencia en que Formosa demostrará que “es el templo del peronismo, principalmente” y anticipó que trabajarán para que este espacio se quede con las dos bancas de diputados nacionales en disputa.

“Tenemos experiencia de legisladores que van a hacer otras cuestiones al Congreso de la Nación”, concluyó.