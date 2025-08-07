Gildo Insfrán se reunió con la Mesa Ejecutiva del PJ Formosa

En la mañana de este miércoles 6, el presidente del Partido Justicialista (PJ) Distrito Formosa, Gildo Insfrán, mantuvo una reunión con la Mesa Ejecutiva de dicho espacio y representantes de los partidos aliados que integran este frente.

Durante el encuentro, Insfrán les agradeció “el gran trabajo realizado por toda la militancia para lograr el gran triunfo del Modelo Formoseño en las elecciones del 29 de junio” y aseguró que es un “esfuerzo que vamos a redoblar para alcanzar la victoria nuevamente en las elecciones a Diputados nacionales en octubre”.

Además, analizaron la actualidad argentina “y las políticas de exclusión y hambre que está aplicando el gobierno nacional”.

“Nuestra realidad es diferente, a pesar de los ilegales recortes a la coparticipación, la provincia de Formosa otorgó un 45% de aumento a los empleados públicos y jubilados en el primer semestre, reforzó los programas de asistencia y continuó inaugurando obras en todo el territorio”, aseveró.

Por último, el Presidente del PJ local, reafirmó “la unidad, la solidaridad y el compromiso con el pueblo formoseño” y garantizó que “continuamos trabajando para fortalecer este Modelo provincial que defiende los intereses de todas y todos”.