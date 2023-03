Al encabezar la inauguración de la refacción y ampliación de la EPEP N° 58 “Pte. Bernardino Rivadavia” y la EPES N° 67 “Emilio Puchini”, el gobernador Gildo Insfrán destacó que en la provincia de Formosa “tenemos el mejor sistema de educación pública del país en todos los niveles”.

De esta manera, el primer mandatario alcanzó la histórica cifra de 1458 unidades educativas inauguradas en su gestión en todo el territorio provincial.

En ese marco, al hacer uso de la palabra, el titular del Ejecutivo manifestó, que “nosotros no queremos parecernos a nadie, solamente queremos ser lo que somos y desde aquí proyectarnos. Para eso, primero tenemos que ser formoseños y defender nuestra identidad formoseña”.

Y avanzó aseverando que “así como somos, tenemos que ser respetados por todos porque no aceptamos ser un pueblo sumiso ni dominado”.

Sobre los opositores, sobre todo los que defienden los intereses del centralismo porteño, dilucidó que “es mentira cuando nos hablan de que ellos vienen por la libertad”, puesto que “en nombre de la libertad que usan vienen para someternos”.

“La libertad que ellos proponen es la del zorro en el gallinero. Y nosotros nos resistimos a esas cosas”, robusteció contundente.

Concreciones educativas

A su vez, respecto a la cifra de obras educativas habilitadas en su gestión, Insfrán resaltó que “son 1458”, porque desde el lunes 27 de febrero, día del inicio de las clases en la provincia, “llevamos seis escuelas inauguradas”.

Y enumeró: “Empezamos con dos en la Escuela N° 1, y eso que no estamos contando a la Delegación Zonal, que la dejamos afuera. Dos más en el barrio Nueva Pompeya, la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 228 y el nuevo edificio del Jardín de Infantes N° 9, y hoy dos más, la EPEP N° 58 y la EPES N° 67, con obras de refacción y ampliación”.

“Algunos dirán que solamente hacemos escuelas en la Capital, por eso tenemos seis en una semana, pero no; éste es un hecho que se produce y se va seguir produciendo en todo el territorio de la provincia”, subrayó, al marcar que “vamos a seguir inaugurando” infraestructuras educativas.

Mentiras y la post verdad

En el tramo final de su alocución, el Gobernador se refirió a “las mentiras que hay a través de esa post verdad, lo que se escribe en las redes sociales”, dado que allí “hay cosas que son verdades y otras que no”.

Y planteó que “la única forma que tenemos para combatirlas es con eso que decía el general Perón: mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar y mejor que hablar al santo botón es callarse la boca”.

Para cerrar, cargó duro contra los críticos “de afuera”, enfatizando que “los desespera que la escuela pública de Formosa siga brillando”.

“Cuando tenemos las Pruebas Aprender y figuramos entre los primeros”, dijo a modo de ejemplo y avanzó al destacar que “cuando vamos a las ferias de ciencias, sacamos los primeros premios. Esas cosas los exasperan”.

“Se dicen formoseños, pero yo dudo. Porque si eso ocurre con mis comprovincianos y se destacan, no puedo estar triste; al contrario. Tengo que estar contento, feliz. Así sentimos los formoseños en serio y créanme, tenemos el mejor sistema de educación pública del país en todos los niveles”, concluyó.

En la mañana de este martes 7, el gobernador Gildo Insfrán, acompañado por el vicegobernador Eber Solís, inauguró la refacción y ampliación de la Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) N° 58 “Pte. Bernardino Rivadavia” y de la Escuela Provincial de Educación Secundaria (EPES) N° 67 “Emilio Puchini”, llegando así a 1458 obras educativas concretadas durante su gestión.

Presentes

También, estuvieron presentes el intendente de la ciudad capital, el ingeniero Jorge Jofré; el jefe de Gabinete de Ministros, el doctor Antonio Ferreira; el ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Luis Basterra; ministros del Gabinete Provincial, secretarios del Poder Ejecutivo, diputados provinciales, subsecretarios, directores, docentes, alumnos, alumnas y vecinos.

Acto

El acto se desarrolló en la sede de las escuelas, ubicada en la calle España N° 780 de Formosa Capital, donde el titular del Ejecutivo, luego de la entonación de los Himnos Nacional y Provincial, hizo entrega de indumentarias y elementos deportivos.

Posteriormente, realizó una recorrida por el nuevo establecimiento primario, para luego dirigirse hacia el edificio secundario a realizar el corte de cinta protocolar y concluir así la inauguración de estas dos nuevas unidades educativas.

Discursos

En el acto, ambos responsables de los establecimientos dirigieron unas palabras de agradecimiento por tan dignas y honorables infraestructuras.

De esta manera, la directora de la EPEP N° 58, la profesora Olga Gómez, fue la encargada de iniciar la alocución, manifestando

que “esta fecha quedará por siempre en la historia de nuestra emblemática escuela”.

Seguidamente, expresó que siempre el Estado provincial “tiene la mirada en la calidad educativa”, y es por ello que “la escuela es cómoda, amplia e inclusiva”.

“Los estudiantes con o sin discapacidad cuentan con lo necesario para que puedan aprender juntos, en un espacio físico en común”, valoró y aquí aclaró que, además, reciben la asistencia de la Escuela Especial N° 5 y de diferentes terapeutas para los alumnos con discapacidad.

“Hoy se hace realidad la concreción de un sueño”, afirmó y otorgó el mérito al Gobierno provincial, afirmando que “esto es el resultado de una decisión política que respalda, prioriza, se preocupa y ocupa de la educación”.

En sus palabras finales, Gómez se dirigió a Insfrán agradeciéndole “no sólo por las construcciones edilicias, sino por su incansable gestión por cada niño y adolescente formoseño para que reciban todos los años los guardapolvos, las zapatillas, los útiles escolares y el servicio nutricional totalmente gratuito”.

“Hoy tenemos una escuela confortable, renovada, contemporánea y totalmente acondicionada, un lugar realmente soñado, fruto de un Estado presente”, concluyó.

A su turno, el director de la EPES N° 67, Basilio Bogado, expresó: “Hoy, a casi 21 años de la fundación de la institución nos llena de orgullo y emoción ver su nombre plasmado en el frente de este edificio, que es una vez más la mística de nuestro terruño, la materialización de la justicia social”.

Y continuó: “Ese techo azul es nuestra identidad” y haciendo breve referencia a su creación expuso: “Esta escuela nació de una necesidad y la misma fue escuchada por el Gobierno, naciendo así en diciembre del 2001”.

“Esto nos habla de un Gobierno humanista, popular, atento a las demandas de su pueblo que tiene bien claro que, en donde existe una necesidad, nace un derecho”, aseguró.

Para terminar, aseveró: “Nuestro Gobernador, con firme decisión política, nos demostró que los sueños están para cumplirse. Somos testigos de que nunca se debe perder la fe y la esperanza, cuando hay un Estado que prioriza la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad para todos y todas”.