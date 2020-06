Gimena Accardi festejó el cumpleaños de Nico Vázquez y mostró la intimidad de su hogar

Compartir

Este viernes 12 de junio Nicolás Vázquez cumplió 43 años y su mujer, Gimena Accardi, lo celebró con una serie de divertidos videos en los que mostró la intimidad de la pareja en el hogar. Además, le dedicó un romántico mensaje en su cuenta personal de Instagram.

“Deseo que siempre te sorprendan y festejes los atardeceres y las comidas ricas, o que te sorprenda un buen vino”, escribió en el texto que posteó la actriz en la red social en la que tiene casi cuatro millones de seguidores.

Además, contó divertidas anécdotas sobre su convivencia con las mascotas. “Deseo que siempre te sorprenda ver como Umma te entiende perfectamente todo lo que le decís y haga gestos cual humana. Que te siga sorprendiendo que la gata reaccione perfecto cuando le decís ‘vamos a dormir’ y suba a la cama acostándose al lado tuyo esperando tus mimos”.

“Deseo que siempre la vida te sorprenda aunque ya no sea una sorpresa. Que tu alma de niño no madure nunca y que nada te sea costumbre o rutina y que todo lo festejes”, continuó la acrtiz.

“Te amo y te elijo cada día de mi vida. Feliz cumpleaños. Gracias por hacerme reír a carcajadas hasta que me duela la panza, por traerme el desayuno a la cama, por contarme a la mañana los últimos 15 minutos del capítulo que vimos la noche anterior, porque siempre me quedo dormida, y gracias por amarme como lo hacés”, concluyó en el posteo Gime Accardi.

La respuesta de Nico en la publicación no tardó en llegar e hizo alusión a sus rutinas matutinas luego de que la actriz se quedara dormida mientras ven una serie juntos. “Perdón por contarte tan mal los finales del capítulo. Gracias por tu amor. Te amo”, escribió el actor. Su mujer, por su parte, publicó un video en el que lo grabó mientras hacía el relato del episodio.

Gimena también utilizó sus Stories de Instagram para publicar una serie de videos en los que muestra la intimidad del hogar y cómo su marido logra resolver quehaceres que en otras circunstancias -sin la pandemia- las hubiera arreglado un especialista. “Gracias por ser plomero, electricista y albañil toda la cuarentena”.

“Gracias por lavar los platos aunque no te entre el pie. Gracias por iluminar mis días siempre”, agregó la actriz que también celebró su cumpleaños durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. “Cumplí 35 años en el medio de una pandemia, encerrada en casa hace 73 días (sólo salí 8 veces a comprar comida y a la farmacia) y debo decir que contra todo pronóstico, fue un cumple genial, lleno de videos editados, videollamadas, mensajes hermosos, tortas hechas por vecinxs, comida que mandaron amigos. Fue un día soleado primaveral y tuve la suerte de pisar descalza el pasto de mi jardín”, escribió la actriz el pasado 27 de mayo.

“Solo puedo agradecer la vida que tuve en estos 35 años, fue y es maravillosa. Llena de amor, alegrías, risas, amigxs, bailes, festejos, brindis, llantos, viajes, carcajadas a montones y dolores profundos, de todo aprendí y aprendo. ¡Gracias! ¡Gracias!”, agregó Gime Accardi.