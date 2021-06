Giménez: “Tenemos preparados entre 15 a 20 fosas por día en el cementerio de San Antonio”

Compartir

La ingeniera María Giménez, encargada del Departamento de Cementerios de la Municipalidad de Formosa, en comunicación con el Grupo de Medios TVO habló sobre el trabajo que están realizando en el cementerio de San Antonio durante la pandemia por coronavirus y brindó detalles sobre los protocolos que lleva adelante el personal para el traslado de los muertos.

“Estamos trabajando arduamente en el sector, teníamos en el mes un promedio de 4 a 5 inhumación para fallecidos por coronavirus y ahora estamos en un promedio de 10 a 15 por día”, sostuvo la Ingeniera.

Asimismo señaló que “en el cementerio municipal no tenemos cremación, esto lo pueden hacer por privado y si no se hace una inhumación bajo tierra en el cementerio San Antonio”.

“Nosotros recibimos los difuntos en los cajones correspondientes, cerrados y sellados, de igual manera el personal esta preparado con equipo y vestimenta de protección y los familiares más directos son los que acompañan”, indicó.

“Estos últimos días volvieron a bajar los números”, alentó.

A su vez explicó el trabajo previo que tienen que realizar, “tenemos preparados y planificado los lugares hasta 5 meses, tenemos fosas armadas entre 15 a 20 por día, que se va a coordinando según el protocolo”.

“Hay mucha gente que opta por la opción de cremar al difunto, que también eso hace que no tengamos toda la cantidad de muertos por coronavirus en el cementerio”, contó Giménez.

Indicó que la visita al cementerio por el Día del Padre todavía no está definido, “si nos dan la autorización estamos preparados para recibir a la gente”.

Además recordó que “no se puede hacer visitas a los cementerios, tampoco se puede realizar refacciones, construcciones y arreglos en panteones durante esta etapa están suspendidos”, dijo la Ingeniera al mismo tiempo que brindó un número de teléfonos para las personas que necesiten información 3704611005.

Explicó que los cementerios están habilitados solamente para inhumaciones y con la participación de no más de diez familiares directos del fallecido, respetando todas las medidas de seguridad, como el uso del barbijo, alcohol en gel y el distanciamiento social.

Por último, la jefa del Departamento Cementerio informó que mientras esté vigente el aislamiento social preventivo y obligatorio determinado por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, en las necrópolis de San Antonio y Nuestra Señora del Carmen se realizarán solamente inhumaciones en los horarios de 8 a 12 y de 15 a 19.

