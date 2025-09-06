Giménez: «Tenemos que en octubre defender y poner en valor al Modelo Formoseño»

El viernes 5, el gobernador Gildo Insfrán inauguró en el barrio Fray Salvador Gurrieri de la ciudad capital tres nuevas obras. Se trata del nuevo edificio de la Comisaría Novena, el EJI N° 28 y una Casa de la Solidaridad, esta última la número 38 en lo que va de su gestión.

Sobre ello, la ministra de la Comunidad del Gobierno de Formosa, la licenciada Gloria Giménez, subrayó que “mediante las políticas del Modelo Formoseño esta zona de la ciudad capital sigue creciendo”.

Sobre la nueva Casa de la Solidaridad, por ejemplo, “un espacio donde el adulto mayor puede hacer sus actividades”, el cual “será importante”, ya que consideró que “antes quienes están en este barrio se tenían que trasladar a otra Casa, o sea que “desde ahora lo tendrán cerca de su domicilio”.

“El Gobierno diariamente abraza a todos los vecinos y las vecinas de los barrios Fray Salvador Gurrieri y el 28 de Junio”, a través de “fortalecer todos los servicios”, aseguró.

En esa línea, se inscribieron las tres obras habilitadas para las familias, a quienes se les otorgó módulos habitacionales. Entonces, “realmente esto es justicia social”, acentuó la ministra, al mismo tiempo que enfatizó en que allí “todas las instituciones del Estado provincial están llevando adelante acciones”.

También Giménez enumeró que cuentan con dos Centros de Desarrollo Infantil, un Espacio de Encuentro de la Comunidad Organizada (ECO), un centro de distribución del Plan Nutrir. Ahora también una Casa de la Solidaridad.