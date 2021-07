Gimnasia: Insfrán, Alemán y Pérez García pidieron disculpas y volvieron a entrenar

Compartir

Leandro Martini, uno de los integrantes de la dupla técnica, confirmó que los tres apartados se sumaron a sus compañeros luego de un pedido de perdón por los excesos en los rituales de inicio de pretemporada.

No habrá ninguna salida a préstamo de los dos futbolistas que protagonizaron actos de indisciplina en el bautismo de los jugadores de primera pretemporada y, tal como señaló Leandro Martini, uno de los integrantes de la dupla técnica, los tres jugadores implicados pidieron disculpas y este miércoles se sumaron a la pretemporada.

Brahian Alemán, Nelson Insfrán y Matías Pérez García, que se habían sobrepasado en los rituales de bienvenida a los jóvenes que realizan su primera temporada en Primera División, trabajaron al margen del plantel durante la semana pero este lunes se sumaron a sus compañeros.

“Tanto Alemán, come Pérez García pidieron las correspondientes disculpas y volvieron a entrenar con el grupo. No compartimos la violencia, una vez que el hecho sucedió las cosas se hablaron y se solucionaron”, expresó Martini en declaraciones a TNT Sports.

En tanto, Gimnasia y Esgrima La Plata está a la espera de la habilitación para sumar al trabajo en las próximas horas al delantero Luis “Pulga” Rodríguez, mientras este miércoles se despidió Víctor Ayala, con quien finaliza su vínculo contractual luego de tres temporadas.

El Pulga Rodríguez, de 36 años y figura del último campeón del fútbol argentino, Colón de Santa Fe, se convirtió oficialmente el lunes pasado en la tercera incorporación del Lobo por los próximos 18 meses.

El delantero deberá aguardar hasta el jueves, cuando finalice legalmente su vinculo con el equipo Sabalero, para sumarse oficialmente al plantel y comenzar el trabajo con el plantel tripero y formalizar antes del fin de semana su presentación oficial.

El Lobo ya cuenta con las incorporaciones del mediocampista Nicolás Colazo y el zaguero central uruguayo Guillermo Fratta, quienes se sumaron en este mercado de pases.

En tanto, este miércoles se despidió del plantel tripero el volante paraguayo Víctor Ayala, de 33 años, luego de tres años en el club y con muy buenas actuaciones. El jugador no llegó a un acuerdo para renovar su vínculo y tras la práctica, quedó a en libertad de acción.

El plantel conducido por la dupla técnica integrada por Leandro Martini y Mariano Messera cumple su cuarta semana de preparación en el predio deportivo de Estancia Chica. El sábado el equipo platense jugará a partir de las 10 su segundo encuentro amistoso ante Independiente en Avellaneda.

En ese encuentro no estará el marcador central Maximiliano Coronel, al igual que en el primer ensayo formal ante Banfield.

El defensor, ex River y All Boys padece un edema en el músculo sóleo y por lo tanto deberá practicar de manera diferenciada al menos por espacio de una semana.

En cuanto al mercado de pases, y posibles refuerzos para afrontar un nuevo certamen, la dirigencia de Gimnasia, buscara definir en las próximas horas la posible llegada del Cristian Vega, volante de Central Córdoba de Santiago del Estero, quien tiene arreglado de palabra su vinculo con el Lobo, pero aún no hay acuerdo con el club dueño de su pase.

En otro orden, se conoció que la dirigencia de Gimnasia busca un tercer rival para el sábado 10 de julio, que sería el último amistoso antes del debut, ya que el encuentro programado ante Huracán fue suspendido.

