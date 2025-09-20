Gimnasia sumó dos triunfos en su gira por Chile

El Verde cerró su gira en Chile con una nueva victoria ante Deportes Ancud.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia venció por 94-81 a Deportes Ancud en el segundo amistoso disputado en Puerto Aysén, Chile. El goleador del encuentro fue Anthony Peacock con 24 puntos, mientras que en el conjunto argentino, se destacó Víctor Andrade Toyo con 18 unidades.

El encuentro tuvo un comienzo igualado, donde Gimnasia logró sacar ventaja sobre el final del segundo cuarto con el aporte desde la pintura de Víctor Andrade Toyo, para irse al descanso 39-36.

Tras el entretiempo, el conjunto comodorense aprovechó su eficacia desde el perímetro gracias a Federico Grun y Emiliano Toretta para estirar la ventaja y finalizar su segundo amistoso por 94-81.

Con este resultado, el Verde cerró su gira en Chile y en las próximas horas regresará a Comodoro Rivadavia para continuar con los entrenamientos de cara al inicio de la Liga Nacional, donde debutará el viernes tres de octubre, cuando reciba en el Socios Fundadores a San Martín.

Quimsa derrotó a

Independiente en Bell Ville

Quimsa derrotó a Independiente de Oliva por 78-75 en un partido amistoso disputado en la ciudad de Bell Ville. Los goleadores de la noche fueron Leonardo Lema y Robinson, ambos con 17 unidades.

El primer tiempo tuvo a Independiente al frente durante gran parte del juego. El debutante Christian Negrón se mostró muy activo en la pintura y aportó 10 puntos, mientras que Lema fue lo más destacado en la Fusión. Con el marcador 50-44, los equipos se fueron al descanso largo.

En la segunda mitad, el desarrollo continuó parejo, pero Quimsa mejoró en defensa y logró revertir el score para pasar al frente. En los minutos finales, con Lema y Robinson como figuras, la Fusión contuvo la reacción de Independiente y terminó quedándose con la victoria en suelo cordobés