Gimnasia y Tiro de Salta y For Ever jugarán por el ascenso a la Primera Nacional

Gimnasia y Tiro le ganó a Central Norte por 2 a 1, se quedó con el clásico salteño y avanzó a la final por el segundo ascenso del torneo Federal A de fútbol a la Primera Nacional, instancia a la que también accedió Chaco For Ever, que venció por penales a Racing de Córdoba.

El partido se jugó en un colmado estadio Padre Martiarena de la capital salteña y los tantos del «Albo» fueron marcados por Ivo Chaves, a los 41 minutos del primer tiempo, y Luciano Herrera, a los 36 de la parte final; mientras Germán Lesman había igualado para Central Norte, a los 22 del segundo período.

En tanto, en el estadio de Atlético Mitre de Santiago del Estero, Chaco For Ever superó por penales a Racing de Córdoba por 4 a 3, luego de igualar 1 a 1 al término de los 90 minutos reglamentarios.

Enzo Bruno puso en ventaja a los chaqueños, a los 4 minutos de la primera parte; pero Diego Jara lo empató a los 37 del complemento y mandó la definición con los tiros desde el punto del penal.

En esta instancia, se impuso Chaco por 4 a 3, gracias a que su arquero Gastón Canuto se quedó con el sexto disparo de Racing, el primero de la serie de 1.

Por consiguiente, el próximo fin de semana se medirán por la final, nuevamente a partido único y en estadio neutral, Gimnasia y Tiro contra Chaco For Ever.

El vencedor del torneo reducido se quedará con el segundo ascenso de categoría y acompañará a Deportivo Madryn a la Primera Nacional para la próxima temporada, que se coronó campeón del Federal A al vencer en la final a Racing de Córdoba por 1 a 0.

