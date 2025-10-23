Gimnasio Terapéutico: Los Adultos Mayores Celebraron Cumpleaños de Octubre



EL COLORADO. El grupo de abuelos que conforman el grupo de actividades en el Gimnasio Terapéutico de la Casa de la Solidaridad, volvieron a reunirse para celebrar juntos todos los cumpleaños correspondientes a este mes de octubre.

Tal como se acostumbra, las celebraciones son con juegos, baile, canciones y propuestas que sirven para seguir celebrando la vida.

El propio intendente Mario Brignole como también lo es la Diputada Provincial Clara Doroñuc, se sabe que son habituales asistentes a las actividades del gimnasio terapéutico tanto como las celebraciones de los cumpleaños.

Brignole en esta oportunidad aprovechó para decir: “lo que venimos a hacer es nada más y nada menos que a disfrutar la vida”. Es un grupo entusiasta y cada vez más numeroso, que se contagia del entusiasmo de sus miembros, donde comenzar primeramente con actividades gimnásticas, primera cuestión que los reactiva y rejuvenece, al participar de actividades gimnásticas con un docente y a su vez, con controles médicos y diversos profesionales que los asisten todo el tiempo.

Celebrar los cumpleaños ya es una constante de todos los meses y recibir beneficios de atenciones médicas a través del municipio, que habitualmente los traslada a los adultos mayores a la ciudad de Formosa, para atenciones de distintas disciplinas y especialidades.