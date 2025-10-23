Gimnasio Terapéutico: Los Adultos Mayores Celebraron Cumpleaños de Octubre

23/10/2025 Redaccion Locales 0

339901e0 ad60 466c a0a5 4e0f62d08c18


EL COLORADO. El grupo de abuelos que conforman el grupo de actividades en el Gimnasio Terapéutico de la Casa de la Solidaridad, volvieron a reunirse para celebrar juntos todos los cumpleaños correspondientes a este mes de octubre.
Tal como se acostumbra, las celebraciones son con juegos, baile, canciones y propuestas que sirven para seguir celebrando la vida.
El propio intendente Mario Brignole como también lo es la Diputada Provincial Clara Doroñuc, se sabe que son habituales asistentes a las actividades del gimnasio terapéutico tanto como las celebraciones de los cumpleaños.
Brignole en esta oportunidad aprovechó para decir: “lo que venimos a hacer es nada más y nada menos que a disfrutar la vida”. Es un grupo entusiasta y cada vez más numeroso, que se contagia del entusiasmo de sus miembros, donde comenzar primeramente con actividades gimnásticas, primera cuestión que los reactiva y rejuvenece, al participar de actividades gimnásticas con un docente y a su vez, con controles médicos y diversos profesionales que los asisten todo el tiempo.
Celebrar los cumpleaños ya es una constante de todos los meses y recibir beneficios de atenciones médicas a través del municipio, que habitualmente los traslada a los adultos mayores a la ciudad de Formosa, para atenciones de distintas disciplinas y especialidades.

B1d81e54 e5df 4eda 8666 bee01114b620
955d4345 7d24 4e6e 9edc 607ab7d63c9e
8f4162b7 d65c 4d84 9531 1fffd2b77325
F3cbed10 e3ac 4739 8253 d1253c622ccd
339901e0 ad60 466c a0a5 4e0f62d08c18
926a4b92 6c1a 431e b3eb fcb1f6ba5fe0
Comentarios Facebook
facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us