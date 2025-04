Gimnasio terapéutico para adultos mayores de El Colorado cumplió su primer aniversario de servicios

EL COLORADO. En los últimos días se cumplió el 1°Aniversario del Gimnasio Terapéutico para Adultos Mayores, de esta ciudad. La iniciativa surgió a partir del entusiasmo de un grupo de abuelos apoyados por el propio intendente Mario Brignole, generando un ámbito donde la gente mayor pueda realizar actividades gimnásticas.

El grupo inicial de unos pocos abuelos entusiastas terminaron por convertirse en un grupo mayor, por lo que fue necesario crear dos grupos de trabajo.

Al frente de la actividad gimnástica desde el primer momento, estuvieron docentes de la Educación Física, para sumar después a un equipo médico interdisciplinario, para controlarlos y asistirlos permanentemente en el gimnasio.

El proyecto del Área de Acción Social Municipal estuvo todo el tiempo acompañado por el propio intendente que se sumó al grupo de los entusiastas abuelos.

Recientemente en la época de verano y mientras se prestaba el servicio del Parque Acuático, los adultos mayores también tuvieron la posibilidad de participar de clases de aqua gym. Para ello el municipio dispuso de medios de transporte para llevar a los adultos mayores hasta las instalaciones del Parque Acuático, distante casi 10 km de La Casa de la Solidaridad, lugar donde se hacen las actividades gimnásticas.

Lo que empezó como un espacio de recreación y esparcimiento con la idea de entusiasmar y alentar a los adultos a participar de actividades grupales y comunitarias, terminó derivando en otras actividades complementarias.

Durante la primavera, por ejemplo, cuando las comparsas locales participaron de los festejos del carnaval, los adultos mayores también sumaron una murga, demostrando mucho entusiasmo y algarabía.

Después surgió la propuesta de que el compacto grupo de abuelos querían participar de las celebraciones de cumpleaños de todos los que en cada mes estaban de festejos.

1er Aniversario

En los últimos días el Gimnasio Terapéutico cumplió un año con este tipo de actividades y celebraciones.

Durante la conmemoración el propio intendente dijo que estaban “celebrando el primer aniversario del gimnasio terapéutico y se armó una linda fiesta con los integrantes del gimnasio terapéutico; con todos los abuelos que siempre vienen con una onda muy positiva a hacer un poco de gimnasia, para fortalecer la salud y también disfrutar algo para comer».

También hay que destacar que junto al Intendente Brignole también se suma y participa como un miembro más del grupo, la actual Diputada Provincial Clara Doroñuc.

A la propuesta inicial, cada vez van sumando más actividades y propuestas para mantener las motivaciones y los encuentros permanentes de este grupo que se consolida, al punto que lo más reciente fue proponer que los mismos abuelos con algún conocimiento o don especial, lo puedan compartir en el grupo.

Así surgieron los “poetas”, “especialistas en el canto y ladanza”, otros abuelos con habilidad para la interpretación musical, entre otras cosas motivantes.

Brígnole que es participante activo, reconoció que él no sabe bailar ni cantar y que además no es poeta, “pero disfruto mucho el tiempo que estoy con este grupo y disfrutando de lo que saben hacer los otros».

Después agregó que “soy un convencido y que siempre lo digo y que hay muchas formas de hacer política y no podemos entender como la máxima autoridad del país trate a los abuelos como viejos meados».

Finalmente agregó que él prefiere “participar con los abuelos donde es posible compartir la gimnasia, los bailes, tanto como el dolor y las enfermedades de ellos o de la familia. Estar siempre activos y participativos, pero también de tener la seguridad de que los problemas que nosotros no lo podemos resolver desde el escenario municipal, sabemos que podemos respaldarnos en el Gobierno Provincial».