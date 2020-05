Gimnasios piden excepción para poder trabajar: ”La situación es crítica”, dijo una personal trainer

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, María Bobadilla, personal trainer que junto 50 gimnasios firmó una nota enviada al Consejo de Emergencia Covid 19 contó que solicitaron que su actividad sea “exceptuada” y pueda realizarse siguiendo estrictos protocolos de seguridad. Además expuso que debido a la actual situación que los forzó a cerrar hay desesperación en el sector por ende solicitan ser escuchados por el Gobierno.

“Nos juntamos varias personas que son propietarias de gimnasios y los que estamos dando entrenamiento personalizado. La mayoría estamos sin trabajar siendo que dependemos de eso. Queremos ser una de las excepciones, presentamos una nota pidiendo que por favor nos escuchen, no pretendemos abrir con muchas personas y lo haremos en el horario que nos aconsejen tomando todos los recaudos necesarios de higiene y de prevención”, comenzó diciendo y lamentó que “no somos escuchados”.

Indicó Bobadilla que la situación del sector es “critica” porque “la mayoría de las personas que vive de esto la está pasando muy mal, alquilar locales y mantener las maquinas sale plata porque uno tiene que tener en condiciones todo ya que está en juego la salud de las personas. Tengo entendido que muchos empezaron a vender sus elementos, si esto en algún momento pasa quedaremos a la deriva porque el material para el gimnasio es carísimo; duele mucho perder todo el esfuerzo en este momento”.

“Nosotros no tenemos ayuda, sueldos ni prestamos, además si logramos adquirir nos meteríamos en un endeudamiento impagable”, asintió la misma.

Y continuó: “la estamos pasando mal, muchos están desesperados porque tienen familias que mantener, y sin embargo nadie nos escucha”.

Al ser consultada a quién enviaron la nota dijo que al Consejo de Emergencia Covid 19 donde “primero no recibieron nada, y después si pero no sé qué pasó porque jamás respondieron”. “En uno de los partes diarios un periodista preguntó respecto a nuestro a sector y lo que se contestó es que no hubo presentación formal de nada, pero en realidad si le enviamos la nota con el protocolo de seguridad”.

“Nosotros hicimos la propuesta de un protocolo, pero si el Gobierno nos da la opción de implementar otro lógicamente lo haríamos ya que lo único que queremos es poder trabajar”, aseveró.

“Es un beneficio muy importante para esta época que estamos atravesando. Hay gente que está sedentaria en la casa y la va a pasar mal porque la actividad es fundamental. Nosotros trabajamos con personas que sufren obesidad y todos los esfuerzos realizados se están tirando por la borda”, cerró diciendo al hablar de la importancia de la actividad física.