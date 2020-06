Gimnasios realizarán un bocinazo el domingo para pedir que se los exceptúe de la cuarentena

Compartir

Este domingo, propietarios de gimnasios y quienes se dedican a la actividad realizarán un reclamo pacifico que consistirá en un bocinazo. La convocatoria es a las 10:30 horas en la Plaza San Martín y será para pedir que la actividad sea exceptuada del aislamiento obligatorio ya que la mayoría está en crisis ante el parate.

María Bobadilla, personal trainer que trabaja de manera independiente y que acompaña la medida, dijo al Grupo de Medios TVO que “el reclamo será de manera pacífica y tomando todos los recaudos y medidas de prevención”.

“No recibimos respuestas por parte del Gobierno, nosotros solamente queremos trabajar, la situación es caótica, no tenemos ingresos. Vamos a realizar un bocinazo, será por un ratito no vamos a quedarnos por mucho tiempo”, aseveró.

“La convocatoria es sin banderas políticas, somos muchos los que estamos pasando por una situación de crisis. No estamos en contra de nadie, solo pedimos trabajar cumpliendo con un protocolo sanitario. Como provincia estuvimos mucho tiempo sin casos positivos de coronavirus y no nos dejaron trabajar, y ahora que hay casos somos conscientes de todo lo que eso implica, pero a la vez sabemos que en muchos lugares del país están trabajando tomando todas las medidas correspondientes”, continuó.

Agregó la personal trainer que “necesitamos una respuesta, una solución” porque “lamentablemente hay quienes piensan que estamos de vacaciones, pero no es así, estamos sin percibir ningún tipo de ingresos; algunos que tienen capital hacen cosas para vender y así subsistir”.

“Uno debe comer, pagar impuestos, tenemos deudas atrasadas, hay personas que viven en alquiler y no puede abonar; muchos compañeros comenzaron a cerrar y venden sus cosas”, lanzó y agregó: “no recibimos ningún beneficio, necesitamos una solución de manera urgente; no pedimos nada de arriba solo queremos trabajar para tener ingresos”.

Nota presentada al Consejo

de Emergencia Covid 19

Vale recordar que a mediados del mes pasado 50 gimnasios firmaron una nota que fue remitida al Consejo de Emergencia Covid 19 donde solicitaron que su actividad sea “exceptuada” y pueda realizarse siguiendo estrictos protocolos de seguridad. Incluso, en la misma realizaron una propuesta de “protocolo” aclarando que en caso de que el Gobierno les dé otro se ajustarán ya que lo único que buscan es volver a trabajar. Hasta el momento no tuvieron respuestas de ningún tipo al pedido y por eso se tomó la determinación del bocinazo.