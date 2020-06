Gimnasios realizaron bocinazo para pedir que su actividad sea exceptuada y puedan trabajar

Compartir

Ayer, como estaba previsto propietarios de gimnasios y quienes se dedican a la actividad llevaron adelante un bocinazo en inmediaciones a la plaza San Martín. El objetivo de la pacifica protesta fue solicitar que la actividad sea exceptuada del aislamiento obligatorio ya que la mayoría está en crisis ante el párate.

María Bobadilla, personal trainer que trabaja de manera independiente y acompañó la manifestación comentó al Grupo de Medios TVO que todo se desarrolló de manera tranquila, como lo esperaban, y lamentó la gran presencia policial en la zona debido a que “nuestra intención no era hacer desmanes” ya que “solo queríamos hacer ruido desde nuestros vehículos para que el Gobierno nos escuche y analice nuestra solicitud, lo único que pedimos es poder trabajar siguiendo un protocolo sanitario”.

Agregó que “éramos un poco más de 20, contando automóviles, motocicletas y bicicletas que nos acompañaron”.

“Partimos desde la plaza San Martín, donde dimos varias vueltas, intentamos dirigirnos hacia Casa de Gobierno, pero no pudimos pasar debido a que la fuerza policial cerró la calle”, aseveró al hablar del recorrido y agregó: “nosotros queríamos hacer sentir nuestro reclamo, y ojalá que mañana -por hoy- tengamos algún tipo de respuestas a todo esto”.

“Sinceramente estamos pasando por un momento de crisis tremendo, le pedimos a nuestro Gobierno que nos tenga en cuenta. Ante el Consejo de Emergencia hemos presentado un protocolo sanitario que vamos a seguir en caso de que nos habiliten a trabajar, también estamos sujetos a sugerencias pero necesitamos abrir nuestras puertas; si en Formosa no tenemos circulación viral no entiendo por qué no responden a nuestra solicitud”, cerró Bobadilla.