Gimnasta argentina de 14 años se consagró campeona mundial junior

La gimnasta argentina Mía Mainardi, de 14 años, se consagró este sábado campeona mundial júnior de salto de su categoría en Antalya, Turquía, y consiguió una medalla histórica para el deporte de nuestro país.

La bonaerense, nacida el 17 de abril de 2008, obtuvo con sus dos saltos una nota promedio de 13,383 puntos que le dieron el título mundial. El primero fue calificado con 13,633 puntos (el mejor salto de toda la final) y el segundo con 13,133. El podio lo completaron la italiana July Marano, con 13,266, y la francesa Ming van Eijken, con 13,000.

Mía Giuliana Mainardi había sido campeona del concurso completo en los Juegos Sudamericanos de la Juventud de Rosario (Argentina) 2022, además de oro en salto y en suelo. La representante de River Plate -se inició a los cuatro años en la entidad de Núñez- consiguió una medalla histórica para la gimnasia argentina.

Cabe recordar que el primer resultado de Mainardi que fue noticia se produjo el año pasado cuando se consagró campeona de la prueba all around de los Juegos Sudamericanos de la Juventud de Rosario 2022. La joven gimnasta que representa a River Plate que tiene como entrenador a Mariano Pochini y también fue campeona en las pruebas de salto y en suelo.

Su disciplina, esfuerzo y el acompañamiento de su familia y su entrenador, Mariano Pochini, provocaron el combo ideal para que la gimnasta tenga muchos logros en sus vitrinas: “En el club siempre me trataron muy bien, la gente es muy buena y acompaña siempre. Me siento muy bien con lo que hago y con la gente que me rodea”.

