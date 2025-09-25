Ginecólogo fue condenado a 7 años de cárcel por haber abusado sexualmente de dos pacientes

Un ginecólogo fue condenado esta mañana a siete años de cárcel de cumplimiento efectivo por haber abusado sexualmente de dos pacientes que acudieron a su consulta pidiendo asistencia profesional.

La pena aplicada es por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, en un caso y sin acceso en el otro, e incluye también inhabilitación perpetua para ejercer medicina en las especialidades de ginecologia y obstetricia y toda otra práctica vinculada a estas áreas profesionales.

La sentencia alcanza al ginecólogo clorindense Blas Raúl Aquino y corresponde a la Cámara Segunda en lo Criminal de Formosa, integrada por el juez Ricardo Rojas, la jueza María de los Angeles Nicora Buryaile y el juez Alberto Sala.

El fallo fue leído cerca del mediodía por el presidente del Tribunal, el doctor Rojas, en una audiencia pública desarrollada en el sexto piso del edificio de Tribunales, con la presencia de todas las partes del juicio y una numerosa concurrencia de público.

Los hechos

Los dos hechos ocurrieron el 26 de febrero del año pasado en una clínica de la ciudad de Clorinda. Allí acudieron, con diferencia de pocas horas, dos mujeres solicitando asistencia médica: la primera de ellas por una dolencia abdominal que demandaba la extracción del Dispositivo Intrauterino que tenía colocado como método anticonceptivo. La segunda paciente requería una ecografía trasvaginal.

En el primer caso el médico asistió a la mujer y tras llevar adelante el procedimiento no logró finalmente retirar el DIU. Con la segunda paciente el tiempo que duró la consulta se extendió por espacio de una hora y durante su desarrollo el profesional intervino introduciéndole el instrumento específico para realizar la ecografía.

Ambas mujeres denunciaron días después al médico acusándolo de haber abusado de ellas durante la asistencia profesional: la primera de ellas aseguró que el ginecólogo introdujo sus dedos al intentar sacarle el DIU; en tanto la segunda sostuvo que al usar el transductor o sonda vaginal para realizar el estudio de diagnóstico, el médico le rozó el clítoris en varias ocasiones buscando excitarla. Incluso, en un momento dado, le preguntó si había logrado generarle este estado.

El Tribunal que investigó y juzgó la conducta del profesional en torno a los hechos endilgados, arribó a una sólida conclusión condenatoria luego de escuchar la declaración en el juicio de varios médicos especialistas en este campo, quienes con sus dichos y precisas explicaciones referidas a la forma en que deben realizarse estos procedimientos específicos, no dejaron margen de dudas respecto a que Aquino actuó de manera incorrecta, apartándose de los protocolos médicos para estos casos.

Al momento de dictar sentencia, los jueces también tuvieron en cuenta los estudios psicológicos realizados a las víctimas, cuyas conclusiones revelaron inequívocos indicadores en ambas mujeres de que habían sido víctimas de abuso sexual. Al mismo tiempo, otras pruebas obtenidas durante el proceso, dieron veracidad, verosimilitud y coherencia al relato de las víctimas, descartándose de plano que ambas hayan obrado de manera intencional buscando un perjuicio profesional y personal al acusado.

Así las cosas y sobre la base de testimonios, pruebas científicas, pericias y otros elementos incriminatorios, el Tribunal afirmó que en oportunidad de intervenir en ambas circunstancias el acusado atacó la integridad sexual de las dos pacientes, excedió el marco profesional y se extralimitó al llevar adelante los procedimientos, con una delibera acción lasciva y un propósito libidinoso.

En el fallo -que fue unánime- los jueces consideraron que en el primer caso el médico cometió abuso con acceso carnal, toda vez que no era necesario, además de ineficaz, realizar la práctica tal como lo llevó adelante intentando retirar el DIU utilizando los dedos de la mano. Debía, en cambio, haber utilizado un espéculo y una pinza, tal como aseveraron varios médicos y profesionales de la misma especialidad que declararon en el juicio.

En el segundo caso, en tanto, el hecho de haber rozado el instrumento en la zona señalada fue, según el fallo de la Cámara Segunda, una maniobra innecesaria, abusiva y extralimitada; que encerró “una clara intención libidinosa, extraña a la pura actividad médica”.

“Es evidente que perseguía la excitación de la paciente”, afirma la sentencia judicial, describiendo la conducta del profesional como una maniobra de índole sexual.

Respecto a este hecho, el Tribunal consideró que no hubo acceso carnal toda vez que la única forma de realizar este estudio es introduciendo el instrumento específico (transductor), no obstante lo cual resultó a toda luces innecesario manipularlo de tal forma de rozar en repetidas veces una zona erógena, dándole a este proceder un “sentido abusivo con una notoria acción lasciva”.

Los médicos que declararon en el juicio dijeron que este estudio no demanda más de 15 minutos, pero sin embargo el tiempo que la mujer estuvo siendo examinada fue de una hora.

El fallo judicial incorpora la perspectiva de género para ambos casos, señalando de manera puntual el estado de vulnerabilidad en que las dos pacientes se encontraban, en virtud del control de la situación que tuvo en todo momento el médico, por su condición de profesional especializado al que acudieron buscando una solución al inconveniente de salud que les aquejaba.

Al finalizar la lectura de la sentencia judicial se escuchó en el salón un cerrado aplauso de las numerosas personas que fueron a Tribunales a presenciar la audiencia, dejando en evidencia de esta manera su conformidad con los alcances de la decisión.

Tanto la fiscal del juicio como la parte querellante habían solicitado una pena de 13 años de prisión por los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado (dos hechos), en tanto la Defensa del acusado pidió la absolución de su cliente por entender que del desarrollo del debate no se pudo llegar al grado de certeza necesaria para desvirtuar el estado de inocencia.

El abogado defensor de Aquino manifestó su rechazo por los alcances del fallo y anticipó que recurrirá la sentencia, presentando oportunamente el recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia.