Ginés González García: “Estoy fenómeno, con ganas de volver a trabajar, espero mañana estar sentadito en mi sillón”

El ministro de Salud, Ginés González García, dijo hoy que en los estudios que le están realizando en la clínica donde está internado desde este mañana le detectaron “un hematoma subdural antiguo”, que “descartaron la alternativa quirúrgica inmediata” y que espera salir “mañana” y volver al trabajo.

El Ministerio de Salud de la Nación reportó esta tarde, que Ginés González García “ingresó esta mañana al Sanatorio Otamendi por sus propios medios, en buen estado de salud, para realizarse una serie de estudios y controles, a partir de una parestesia distal del miembro superior izquierdo”.

“Me dicen que en las imágenes hay un hematoma subdural, antiguo. Yo estoy fenómeno, espero volver mañana al trabajo. No tengo nada”, dijo Ginés en diálogo con Canal 13.

“Aproveché al tener este síntoma para llamar y me están investigando. (…) Se me durmió la mano izquierda. La tomografía dio un hematoma subdural viejo. (…) Yo estoy fenómeno, con ganas de volver al trabajo, espero que mañana esté sentadito en mi sillón”, dijo el ministro de Salud.

Ginés González García agregó que “descartaron la alternativa quirúrgica inmediata. Tengo que cuidarme y seguir con todo lo que estoy haciendo, como cualquier enfermo”.

Y agregó: “Creo que me voy mañana a la mañana. Aunque sea médico, cuando estoy de paciente mandan otros”.

Consultado si le realizarían un hisopado, ante un eventual contagio de coronavirus, dijo que “no es necesario. No me gusta hacer algo que no tiene sentido. No tengo ningún síntoma, no tengo por qué hacerme el hisopado”.

Por último, le preguntaron los motivos de su atención en una clínica privada y no es un centro de salud pública.

“Hace 30 años que vengo acá, está mi historia clínica, de mi obra social, conozco a todos los médicos. Tuve un síntoma y vine acá, que me conocen hace muchos años, es el sanatorio de la obra social a la cual pertenezco. Tenía que venir porque tenía que hacer un control de una cirugía que me había hecho hace un año”, concluyó.