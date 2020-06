Ginés habló de la prohibición de runners: “El riesgo es bajo pero tiene una gestualidad”

Compartir

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, adelantó la posible fecha de retorno del torneo de fútbol de Primera División para agosto, al proyectar que luego del endurecimiento de la cuarentena hasta el 17 de julio, podrían volver a entrenarse durante un mes, antes de retomar la competencia que entró en receso por la pandemia del coronavirus.

“Lo que le dije a los clubes es que conversemos para ver los resultados del comportamiento colectivo después de este período de cuarentena. Vamos empezar primero con los entrenamientos un mes antes, me dijeron que ese período estaría bien antes de volver a la competencia”, sostuvo González García, en declaraciones televisivas.

El titular de la cartera sanitaria había proyectado en las últimas semanas que la posible vuelta del fútbol había que pensarla hacia septiembre, aunque ahora adelantó ese “día cero”.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, ya avisó que los entrenamientos serán autorizados cuando “todo el país esté en fase 4” del aislamiento dispuesto por el Gobierno nacional.

Luego de los pedidos públicos que diferentes actores hicieron por el retorno de los entrenamientos, González García reconoció que “los jugadores de elite” podrían volver pero explicó por qué no lo hacen.

“El riesgo es bajo en los runners, salvo que lo hagan como fueron los primeros días que fue un desastre. Pero tiene una gestualidad. También tener entrenamientos de fútbol es posible, en las circunstancias de los jugadores de elite, pero el efecto gestual para los que quieren jugar al fútbol o ir a correr no es bueno. No es bueno ver una vida de ese tipo”, sostuvo.

Y agregó: “Más que la razón técnica del contagio, tiene que ver con cumplir y hacer cumplir, de la misma manera en que nosotros no vamos a ningún lado. Todos tenemos que tratar en estos días de hacer bien las cosas”.

González García insistió en que “el protocolo está hecho”, aunque aclaró que en el espectro total de futbolistas (incluido el ascenso) “el 75 por ciento viven en el AMBA”, una de las regiones más afectadas por la pandemia del coronavirus.

“La mayoría de los jugadores no podrían cumplir con los cuidados y habría muchas posibilidades de contagios”, agregó, explicando los motivos que complican el rápido regreso de la actividad.

El Ministro, fanático de Racing, admitió que quiere que el fútbol vuelva “cuanto antes”, y que luchará para eso, porque incluso serviría “para sacar las tensiones que estamos viviendo”.

“Confío en que sea cuanto antes, voy a luchar para eso. Hasta nos vendría bien para sacar un poquito las tensiones que estamos viviendo. Pero no queremos que nos pase lo de Brasil, que empezaron y se armó un lío terrible. Tenemos que ser responsables como fuimos desde el principio. Pienso que agosto puede ser el mes, pero no me hagas decir algo que no puedo saber”.