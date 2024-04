Giordano, ex director de Anses: «El sacrificio es enorme, mayor que el de la crisis de 2002»

El economista Osvaldo Giordano, exdirector de la Anses, donde lo había nombrado el gobierno de Javier Milei, dijo hoy que el sacrificio que está haciendo la gente en el actual contexto de inflación y recesión es muy grande y alertó sobre el riesgo de “que sea un sacrificio perdido” si el gobierno no lleva a la práctica las transformaciones que planteó en el Pacto de Mayo y que a su juicio necesita el país.

Apenas asumió el actual gobierno, Giordano, que había sido antes ministro de Finanzas de Córdoba, durante la gestión de Juan Schiaretti, fue designado director de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), el organismo que administra el sistema jubilatorio.

Allí, una de sus primeras medidas fue no renovar el contrato de seguros con Banco Nación Seguros surgido de un decreto del expresidente Alberto Fernández y que generó una red de millonarias comisiones a favor de ciertos intermediarios, “brokers” de seguros, varios de ellos ligados estrechamente al expresidente, que actualmente investiga el juez federal Julián Ercolini.

Pese a haber desactivado ese negocio con olor a corrupción, Giordano fue eyectado de su cargo porque su esposa, la diputada nacional por Córdoba Alejandra Torres, votó en contra de algunos artículos de la “Ley Bases” que impulsó inicialmente el ejecutivo.

“La principal debilidad del gobierno es su incapacidad por razones políticas y de gestión, de implementar estas reformas y hacer que sean instrumentables”

Como una suerte de reivindicación profesional, el economista fue nombrado ahora presidente del Ieral, centro de análisis y elaboración de políticas públicas de la Fundación Mediterránea, de donde surgió Domingo Cavallo.

Larga decadencia

Entrevistado por radio Mitre, Giordano subrayó que el Ieral tiene mucho para aportar “para dejar atrás la larga decadencia argentina” y consideró “un enorme mérito” del actual gobierno haber puesto en la agenda pública temas centrales para el país que -agregó- se sintetizan en la propuesta del “Pacto de Mayo”.

“En el corto plazo, las dificultades son enormes. Es clave la agenda de transformaciones profundas, que el Ieral viene trabajando desde hace 40 años. Por eso soy optimista, estamos ante enormes dificultades y sacrificios, pero también ante una oportunidad si somos capaces de encarar los objetivos de la Agenda de Mayo”, dijo Giordano.

Sin embargo, el economista y ahora presidente del Ieral alertó sobre el riesgo de que el actual esfuerzo de la sociedad sea en vano. “El sacrificio es enorme, en algunos aspectos es mayor al de la crisis del 2022. Por ejemplo, en materia de jubilaciones hemos llegado a niveles incluso por debajo de la crisis 2002″, subrayó.

Según Giordano, “la posibilidad de que eso no sea un sacrificio perdido depende de la velocidad para llevar a la práctica las transformaciones que planteó inicialmente el gobierno y que reiteró al enunciar el Pacto de Mayo.

“Si damos señales claras y rápidas de que se llevarán a la práctica, las soluciones serán más rápidas y se empezará a sentir un alivio: baja de la inflación, salida de la recesión. Pero es fundamental convencernos y convencer de que los cambios no son meros títulos o ideas. Por eso digo que estamos una enorme dificultad, pero también ante una enorme oportunidad”, dijo el economista, quien agregó que “la principal debilidad del gobierno es su incapacidad por razones políticas y de gestión, de implementar estas reformas y hacer que sean instrumentables.

Giordano remontó el proceso de licuación de ingresos de trabajadores y jubilados a 2018, cuando volvió a aumentar la inflación, a su aceleración durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y al envión inflacionario de la actual gestión.

Licuación

“Este golpe inflacionario licuó mucho el ingreso de la gente. Pero hay luz al final del túnel: por primera vez en 40 años de democracia un gobierno plantea con claridad las transformaciones que necesita la Argentina: si damos señales de que son instrumentables, la economía dará una respuesta rápida. Por ejemplo, si damos señales de que el ordenamiento previsional es factible.

Giordano apuntó a la debilidad política y de gestión del gobierno para implementar sus propuestas. En la foto, el jefe de Gabinete, Posse, y el ministro del Interior, Francos, con gobernadores «dialoguistas»

El nuevo presidente del Ieral advirtió también sobre el peligro de que el gobierno se entusiasme con bajar la inflación con la actual pauta cambiaria de suba del 2% mensual del precio del dólar. Ante la pregunta de si consideraba positivo que el dólar baje, respondió: “sería cuidadoso con la política cambiaria; podemos caer en la tentación de pretender ficticiamente generar un clima de estabilidad y alivio de la inflación”.

Varios economistas, prosiguió, “han alertado que devaluar el 2% mensual no es sostenible con la actual tasa de inflación. Es difícil saber cuál es el dólar de equilibrio cuando hay todavía una economía con tantas regulaciones y tanta necesidad de reacomodamiento. Lo que sí está claro es que no es bueno usar al dólar como un ancla indefinida para bajar ficticiamente la inflación”.

De acuerdo a Giordano, “estamos en medio de la tormenta, hay que ser muy prudente con todas las variables, para ir convergiendo a algo razonable luego de haber llegado a algo tan distorsivo como hizo el anterior gobierno”. “Las transformaciones son decisivas, si no, el sacrificio será en vano”, enfatizó el economista. “En 40 años de democracia no pudimos cambiar las malas políticas fiscales, un perverso sistema de coparticipación, la irracional de una legislación laboral de los años 70s, la integración al mundo”.

Y concluyó: “Nuestro futuro depende de aprovechar todo este esfuerzo y llevar a la práctica las transformaciones que el gobierno sintetizó en el Pacto de Mayo. La mayor debilidad del gobierno es la gestión política para jugar el partido. Si no se desarrollan esas transformaciones, habrá sido otra oportunidad perdida”.