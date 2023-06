Gira NEA 2023: «La Beriso» vuelve a Formosa para presentar su nuevo disco

En el marco de la gira NEA 2023, La Beriso vuelve a Formosa para presentarse el próximo 5 de agosto a partir de las 21 en el Club Vialidad Provincial, sito en Maipú 3249. Las entradas anticipadas se pueden adquirir en los siguientes puntos de venta: Punto Norte (España y Sarmiento), Estancias (Maipú 195) y Cenidor (Pringles 371), como así también a través del portal www.paseshow.com.ar

La banda de avellaneda estará presentando su nuevo disco de estudio “Mienten”, además de hacer un repaso por todos sus hits. El disco fue grabado en el estudio de grabación del Abasto Monsterland, bajo la producción de Rolo Sartorio y Alvaro Villagra. Previamente, lanzaron a principios de mayo el single “Reflejo”, que incluyó un videoclip grabado en la costa argentina con la participación de Maximiliano Galeano y dirigido por Diego Salpurido y Nahuel Devito, que se encuentra disponible en el canal de youube de la banda.

Luego de su reciente presentación exitosa en el Movistar Arena de Capital Federal, se apresta recorrer el nordeste argentino, antes del show que ofrecerá – bajo el título “Solo baladas”- en el Teatro Gran Rex de CABA.

La única y última vez que La Beriso se presentó en Formosa fue el 24 de agosto de 2018 en el Estadio Cincuentenario, donde compartieron escenario con el coro Cultura Qom. Una experiencia inolvidable para los niños y jóvenes del barrio Nam Qom que hace cinco años integraban la agrupación coral originaria.

Del conurbano al mundo

La Beriso es una agrupación argentina de rock surgida en 1998 en uno de los barrios más populares de la Provincia de Buenos Aires, que poco a poco, se posicionó en el circuito alternativo local hasta convertirse en la banda argentina más convocante de los últimos tiempos.

Está integrada por Rolando “Rolo” Sartorio (voz/guitarra), Emiliano Mansilla (guitarra/coros), Ezequiel Bolli (bajo), Javier Pandolfi (batería) y cuenta con los musicos invitados: Conde Kung (teclado), Yamil Lopez (guitarra/coros) y Pablo Puntoriero (saxofón y Percusión).

La banda fue invitada a los principales festivales de Argentina, y desde el 2013 cada show es Sold Out en todos los lugares que se presenta: Estadio Luna Park, Estadio Único de la Plata (cuarenta mil personas en 2015 y repitiendo sold out en Diciembre de 2017), Estadio de Vélez Sarsfield (cuarenta mil personas en 2018), Estadio DirecTV Arena (quince mil personas) y dos funciones completamente sold out en el Estadio Ferrocarril Oeste (cincuenta mil personas entre los dos shows), además de ser los teloneros de los shows de The Rolling Stones y Guns N’ Roses en Argentina.

Su consagración llegó de la mano de su nueva producción “Pecado Capital”, con el que se presentaron el en Estadio River Plate ante más de cincuenta y cinco mil personas a fines del 2016, convirtiéndose así en la octava banda local que logra presentarse en uno de los míticos estadios de Argentina y uno de los más reconocidos por artistas internacionales en Latinoamérica.

Con nueve álbumes de estudio y dos en vivo, encabezaron las listas de ventas y popularidad en su país natal. También en su carrera han realizado colaboraciones y nuevas grandes versiones de canciones como “Corazón Duro” de la banda mexicana Bronco, “El Gigante de América”, que los hizo escalar varios rankings en México, USA, Colombia y Argentina. Y realizaron una versión de la canción “Cacho de Buenos Aires”, un clásico de uno de los artistas más icónicos de Argentina, con el que nuevamente se ubicaron primero en varios rankings.