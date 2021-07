Gladiadores: la remontada no alcanzó y Argentina quedó eliminada de los JJ OO

Compartir

Los Gladiadores pagaron muy caro cuarenta minutos de muchos errores y pese a una gran reacción en el complemento cayeron ante el conjunto verdeamarelo 23:25, resultado que a falta de una fecha del cierre del Grupo A deja sin oportunidades de avanzar a la segunda ronda. La Selección cerraran su participación en los Juegos Olímpicos el próximo domingo a las 2:15hs de la madrugada ante España.

La Selección se quedó sin chances matemáticas de meterse entre los ocho mejores del torneo, objetivo que tenía para su 3° participación en un Juego Olímpico, tras perder con Brasil en la 4° fecha del Grupo A de Tokio 2020. El conjunto dirigido por Manolo Cadenas tuvo un primer tiempo para el olvido atravesado por un insuficiente trabajo defensivo y una baja efectividad en ataque que le permitió a Brasil sacar una gran diferencia en el primer tiempo (14:7) y si bien en el complemento pudo recortar no le alcanzó para la heroica y revertir el resultado de forma definitiva.

Ramiro Martínez fue el máximo goleador del duelo ante Brasil con 6 tantos, en tanto que Nicolás Bonanno (4 tantos) tuvo un trabajo destacado en ambas áreas y Leonel Maciel fue determinante en el arco durante el segundo tiempo. Como ante Noruega, Los Gladiadores debieron lidiar con el desgaste físico producto de un grupo muy exigente que llevó a que Diego Simonet y Federico Pizarro tuvieran muy pocos minutos en el duelo clave ante Brasil.

Un gol de Pedro Martinez en el primer ataque posicional y un gran gol de Ramiro Martínez desde el extremo para poner el empate 2:2 en 5 minutos de juego hizo pensar en un partido con grandes equivalencias, como sucede en cada clásico sudamericano. Sin embargo, Argentina pudo conseguir apenas 5 goles en los siguientes 25 minutos, con lapsos de 6 a 8 minutos sin goles, transformando el partido muy cuesta arriba.

En ese primer tiempo negativo, Los Gladiadores nunca le encontraron la vuelta para desactivar los lanzamientos externos de Joao Pedro (goleador del partido con 7 tantos), Haniel Langaro y Gustavo Rodrigues, la defensa nunca pudo contactar, pero principalmente chocó una y otra vez con Ferrugen (8 atajadas en esos primeros treinta) que cerró el arco brasilero para un incómodo 7:14 parcial al descanso.

Ya sin Diego Simonet y Federico Pizarro en cancha (ambos la dejaron promediando el primer tiempo y no reingresaron), Manolo Cadenas apostó de cara al complemento por seguir dándole minutos a jugadores que habitualmente no tienen tanto protagonismo en ataque como Nicolás Bonanno y Pablo Vainstein. Leonel Maciel volvió al arco tras algunos minutos de Juan Bar y llegado al minuto 11 el trámite del partido dio un giro de 360° con Argentina mostrando su mejor versión y Brasil sin poder repetir absolutamente nada de lo realizado durante 40 minutos.

Al buen rendimiento de Bonanno en la primera línea, incluso por momentos haciéndose cargo del central ofensivo, y las atajadas de Maciel, se le sumó el empuje de Vainstein, la efectividad de Ignacio Pizarro y Ramiro Martínez en ataque y la entrega de Moscariello en defensa. En la sumatoria, Argentina pudo hilvanar un contundente parcial 10:0 en 11 minutos y recortó el tablero a 20:22 que dejó todo abierto de cara a los ocho minutos finales si bien no fue suficiente para concretar lo que hubiera sido una remontada histórica.

