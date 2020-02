Gladys La Bomba Tucumana fue increpada en pleno show por una peluquera trans

Compartir

Gladys La Bomba Tucumana presentó un show en el marco del carnaval solidario que se realizó en el Club Atlético San Juan, ubicado en Ingenio San Juan, Tucumán. En medio del recital, ocurrió un escándalo cuando la cantante de cumbia se sorprendió al ser increpada por Jorgelina Salazar, una peluquera trans mediática.

El incómodo momento fue captado por personas del público que grabaron con sus celulares. En las redes sociales se viralizó este llamativo episodio. El recital se detuvo por unos minutos hasta que personal de seguridad sacó a Jorgelina del escenario. De manera inmediata, una presentadora volvió a anunciar a Gladys como si nada hubiera pasado.

“¿Qué pasó, chicos?”, preguntó la cantante, enojada por la presencia de Salazar en el escenario. “No sé quién sos”, le dijo a la peluquera trans. “Estoy temblando y tengo miedo. No sé por qué se subió al escenario esta mujer”, aseguró la intérprete de “La pollera amarilla”.

“Es bruta, es una atrevida, me da muchísimo miedo, yo estoy trabajando. No te conozco, perdón por no conocerte. Deberían sacarla. O te vas vos o me voy yo… Estamos trabajando, yo vivo de esto. Perdón por no conocerte, estoy temblando”, dijo La Bomba, indignada, y unos minutos más tarde retomó el show.

En su cuenta de Facebook, Jorgelina Salazar grabó un video para explicar por qué razón irrumpió en el recital de la cantante. “Quiero pedirles disculpas a la gente por salir a atacar a la señora Gladys muy fuertemente. No le pido disculpas a ella, sino a toda la gente que me sigue”, arranca en su descargo la mediática de Tucumán.

“La señora Gladys es súper homofóbica y ahora nos estamos sacando las caretas. Yo la salí a atacar crudamente porque ella no lo deja ser feliz a su hijo (Tyago Griffo). A pedido de ella, él me comenzó a insultar. Él me pidió ayuda vía messenger y después nos pasamos los teléfonos. Él me preguntaba cómo podía hacer para lograr una aceptación de su mamá”, explicó.

“La homofobia es una enfermedad y ser gay no, ser una chica trans no, ser una chica lesbiana tampoco”, afirmó Jorgelina. “Además, tengo un audio del novio en el que me trata de puto sidoso, si vos querés estar seguro de que tengo HIV nos hacemos unos análisis juntos”, agregó. Por último, la peluquera trans denunció que tanto la cantante como su pareja tienen cargos “ñoquis” en el Estado.

En enero pasado, Gladys protagonizó un escándalo televisivo cuando estaba dando una entrevista con Los ángeles de la mañana. Durante la charla, Andrea Taboada le consultó sobre las supuestas donaciones que iba a hacer con el sueldo que recaudó en su cargo de asesora cultural de Tucumán. La panelista del ciclo de la mañana de El Trece aseguró que había pedido los comprobantes “como ciudadana”. Entonces, Lourdes sugirió que “donara un sueldo del Bailando”.

“¿Y por qué no donás vos, que sos rica? Yo no soy rica. Vos, que tu marido es rico. ¡Donen ustedes! ¿Por qué tengo que donar yo? No pienso donar nada», respondió enojada la cantante, que agregó que “dentro de poco” asumiría un cargo en Cultura. “¿Por qué, tenés algún problema?”, indagó, mientras las panelistas del ciclo se reían por la reacción de La Bomba.

Entonces, Taboada siguió preguntando, a pesar de que la cantante seguía hablando: “¿Cuál va a ser la función? ¡Dale, ¿me contestás? Yo te remo las notas, porque a mí me interesa saber. Yo te la estoy remando…”. Furiosa, La Bomba se sacó el auricular, manifestó su enojo y antes de abandonar el móvil sugirió: “No remen. Cortemos acá. Chau, Angelito. Te quiero mucho”.