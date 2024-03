Gladys La Bomba Tucumana mostró su nuevo emprendimiento

Aunque esté de espaldas, se la reconoce de inmediato. Con una camiseta de la selección Argentina, el 10 estampado y un “Bomba” escrito arriba, Gladys Nelly del Carmen Jiménez sorprendió a sus seguidores de Instagram al mostrar su nuevo emprendimiento. Si bien así figura su nombre en el documento, se la conoce popularmente como Gladys La Bomba Tucumana. Y es ella quien eligió ese look para anunciar su próximo negocio: abrirá una casa de empanadas. Tucumanas, por supuesto.

Bajo el nombre Empanadas Gladys La Bomba Tucumana, la cantante adelantó que próximamente abrirá sus puertas el local en el que ella misma cocinará para todos aquellos que hagan sus pedidos. También, inauguró cuentas de Instagram y de Facebook en las que publica videos con algunas de las recetas. Además de empanadas de carne, hace de pollo. Y otros platos como albóndigas con arroz, humita tucumana, escalopes –que en Tucumán lo llaman lampreado-, locro. En otro posteo, se mostró haciendo un asado en la localidad de Zárate.

El año pasado, la intérprete del popular tema “La pollera amarilla” había sido parte de Pasaplatos Famosos, reality en el que distintas celebridades mostraron sus dotes culinarios. Y ella aprovechó aquella oportunidad. Meses después, en enero de este año, comenzó a coquetear públicamente con la posibilidad de tener su propio negocio gastronómico.

En aquel entonces, posteó un video en el que mostraba cómo amasaba y luego la hacía preparación del relleno de las empanadas. Hoy pasó de ser un pasatiempo para convertirse en un trabajo. “Salieron empanadas tucumanas. Esta vez las hice de pollo, bien a lo tucumanas. Estoy pensando en ponerme un local. Si pongo un local de empanadas, que voy a cocinar yo, ¿me van a comprar? Porque son deliciosas. ¿Si o no?”, preguntó a cámara en el video que compartió en la red social en la que tiene más de 30 mil seguidores. “Miren…”, agregó luego mostrando uno de sus productos. “¿Abro el local o no?”, insistió.

Ante la buena recepción que obtuvo en ese momento, y ya con el proyecto encaminado, en febrero anunció que próximamente daría más información sobre su negocio. “Las empanadas más ricas del noroeste argentino”, aseguró y adelantó: “Ya estamos hirviendo el matambre, cortando la cebollita. Les voy a contar todo”, prometió quien con el correr de las semanas mostró nuevo platos y menúes. “Estoy pensando que me voy a poner un restaurante. Ya vamos a ver”, deslizó la cantante.

Luego, puso manos a la obra y comenzó a pensar en la imagen de su marca. Y con la ayuda de su hijo -el también músico y cantante Tyago Griffo-, y encontraron el logo para su local.

En otro de los videos, se mostró cocinando y como primer consejo, contó que para hacerlo se debe llevar el cabello recogido. “Voy a hacer empanadas en mi casa porque estoy probando cuál es la receta que voy a utilizar para mi negocio, que ya se viene”, contó la cantante.

De igual forma, hizo una importante aclaración sobre su carrera profesional. “No voy a dejar de cantar. No se van a liberar fácilmente de mí. Yo sigo cantando todos los fines de semana como una condenada. Mi agenda está llena, abultadísima. Gracias a Dios estoy trabajando un montón con la música”, dijo La Bomba y, sobre su proyecto de empanadas, agregó: “Esto es un deseo, un sueño que tengo y quiero compartir”.

“Yo quiero cocinar para ustedes”, agregó en el video en que se mostró rellenando las empanadas y haciendo el repulgue. “Mirá lo que es esto”, mostró a cámara y detalló que la masa también era casera, y que la había hecho ella.

A la hora de hacer el repulgue, probó con una teoría. “Dicen que son 13″, dijo y comenzó a enumerar los que fue haciendo hasta que logró el número mencionado. Lo celebró y luego colocó la empanada en la asadera junto a las otras que había hecho.

De esta manera, Gladys La Bomba Tucumana se prepara para lanzar su nuevo emprendimiento de empanadas en un local que tendrá venta a la calle. “A pedido del público”, celebró.