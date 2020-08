Gladys La Bomba Tucumana rompió en llanto al contar los problemas de salud de su mamá

Compartir

Linkedin Print

“Yo en mi casa y con mi madre, que ahora la tengo enfermita. Mi mamá está estable, gracias a Dios, y cuidándome obsesivamente con todo. Mi mamá tiene una internación domiciliaria hace dos años, tiene EPOC, nunca en su vida fumó, jamás tocó un cigarrillo. Imaginate el miedo que pasé en los primeros meses, después ya empezó como con una demencia y ahora está con Alzheimer”, manifestó Gladys La Bomba Tucumana ayer en su visita a Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece).

“Yo hablo de mi mamá y se me cambia la vida-dijo llorando- primero que la extraño porque yo bajo y está ahí y ahora hace un montón que no la veo, pero sé que está en buenas manos y ahora la extraño un montón a ella. Bien cuidada está, gracias a Dios, pero yo la verdad que la extraño muchísimo porque aunque ella está en su cama, no se mueve de ahí…”, relató la cantante.

Gladys reconoció que cuando se encontraba en Tucumán no se despegaba ni un segundo de su querida madre. “Yo no salía, no hacía nada, cuando estaba en en mi casa estaba todo el tiempo encima de ella y la verdad que la extraño muchísimo, aprovecho tu programa para mandarle un beso enorme y decirle que la amo, y a las chicas que la cuidan gracias por ese amor. Yo vivo por ellos, por mi madre y por mi hijo, es por ellos que respiro, nada más”, profundizó La Bomba que en estos momento se encuentra viviendo junto a su hijo en la casa de una amiga en Ramos Mejía, ya que se encuentra participando del Cantando 2020.

Y concluyó: “Siempre estamos haciendo videollamadas y las enfermeras me la muestran, me la ponen bonita. Tarda un buen rato hasta que se da cuenta que soy yo, yo le hablo, mamita, te extraño, soy yo Gladys, me conoce y ella tarda un rato hasta que me responde y yo me quiero meter por el teléfono. Le doy gracias a Dios porque la tengo todavía, está ahí, bien cuidadita, es una enfermedad degenerativa, que va avanzando, pero no hablemos más de estas cosas”.

Un día muy especial

En abril de este año, Gladys La Bomba Tucumana había publicado en su cuenta de Instagram una foto junto a su madre en un día muy especial. ”Festejando su cumpleaños, mi mamita hermosa. Ella estaba muy bien de ánimos, bailó y cantó. Yo les muestro. Así que gracias a todos los que la saludaron. Y a mis hermanos, que desde temprano hicieron videollamadas para mimarla”, escribió la artista. “Estoy agradecida a Dios por este momento compartido con mami. ¡Un año más! La levantamos, fue un día especial. Gracias Dios por este día”, manifestó emocionada.