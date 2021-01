Gladys La Bomba Tucumana tiene coronavirus: qué pasará con su participación en el Cantando 2020

Compartir

Linkedin Print

Gladys La Bomba Tucumana dio positivo en el test de coronavirus, por lo que deberá permanecer aislada, al igual que su hijo, Tyago Griffo, quien está a la espera de la prueba del hisopado que le realizarán el próximo martes, así lo hizo saber en las últimas horas el periodista Ángel de Brito en su cuenta de Twitter.

Madre e hijo integran una de las parejas más exitosas del certamen Cantando 2020, en el que serán reemplazados de forma temporal por nuevos concursantes. “Gladys La Bomba Tucumana dio positivo de Covid y quedara aislada, al igual que Tyago Griffo, que se hisopa el martes”, informó el conductor del ciclo de La Flia en sus redes sociales.

De Brito confirmó que, en su lugar, se sumarán al certamen la vocalista de Bandana Lissa Vera y Mariano Zito. Los nuevos participantes debutarán este lunes en la pista y permanecerán en el concurso hasta que los titulares se puedan reincorporar. Hay que tener en cuenta que el viernes 15 de enero se llevará a cabo la gran final.

En la competencia, también quedan Miguel Ángel y Lula, Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari, Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, Pablo Ruiz y Melina De Piano, Pato Arellano y Carla del Huerto, y Cachete Sierra e Inbal Comedi, y Dan Breitman y Flor Anca. Y a lo largo de los próximos días las eliminaciones serán más rápidas, por lo que la intérprete de La pollera amarilla podría no volver al certamen si sus reemplazantes no logran buenas performances.

Recordemos que la gala pasada no fue para nada fácil para los participantes que habían quedado complicados junto a las parejas de Flor Torrente y Michel Hersch, y Dan Breitman y Flor Anca. Pero por decisión del jurado integrado por Moria Casán, Nacha Guevara, Karina La Princesita y Oscar Mediavilla fueron salvados Dan, Flor, Gladys y Tyago, quedando afuera la hija de Araceli González.

Antes de la votación se vivió mucha tensión en el pista más famosa del país luego de que el conductor del ciclo hiciera un careo entre La Bomba Tucumana y La Princesita. “Siento que hoy me voy. El jurado es maravilloso, siempre fue lindo conmigo, exceptuando a Karina que nunca fue maravillosa conmigo. Lo digo porque es verdad y es lo que siento. Soy un ser humano que tiene derecho a decir lo que siente, así como ella tiene ese derecho”, comenzó diciendo la intérprete de La pollera amarilla. Y valoró las devoluciones que recibió a lo largo del certamen de Nacha Guevara, Oscar Mediavilla y Moria Casán.

“No tengo en contra de ella. Claramente no somos amigas, tampoco quiero serlo. Tengo muchos amigos que me adoran y me aman. La amistad se fortalece con el tiempo. Karina aclaró que no somos amigas, aunque no hacía falta”, agregó La Bomba, un poco enojada. “Igual la admiro, me gusta mucho lo que hace, admiro su superación en la música. No me voy a pelear nunca con ella porque no quiero, no tengo ganas. No es un año para estar peleándose con nadie”, continuó.

Compartir

Linkedin Print