Gladys La Bomba Tucumana y Mica Viciconte se cruzaron en su reencuentro en el “Cantando 2020”

Compartir

Linkedin Print

Cuando se confirmó que Mica Viciconte se sumaría al Cantando 2020, los fieles seguidores de la factoría de Marcelo Tinelli se hicieron una pregunta: ¿qué pasará cuando se cruce con Gladys La Bomba Tucumana, con quien protagonizó tantas peleas en el Bailando? La respuesta llegó el viernes pasado y, como no podía ser de otra manera, el encuentro estuvo marcado por el escándalo.

En la previa, la cantante calentó motores y dijo que no la iba a saludar y que Mica es “un ser oscuro”. Evitaron acercarse antes de que comenzara el programa. Pero una vez que la pareja de Fabián Cubero pasó al frente para recibir el foto secreto de Oscar Mediavilla, Ángel de Brito no pudo evitar recordar su viejo enfrentamiento con La Bomba.

Mica aseguró que ella se burló de Cubero por su voz. La Bomba se defendió pero dijo que no tenía “ningún tipo de interés” en mantener una conversación con la guardavidas. Poco pareció importarle a la joven: “Si no querés hablar, perfecto. Yo te digo: generalmente, la gente que habla por atrás es la que no tiene la decisión de enfrentar a la persona que está atacando. Dijiste que mi pareja tiene una voz…”

La Bomba no pudo con su genio y tuvo que responderle, haciendo referencia a que Mica, supuestamente, también se burló de ella: “Seguí hablando hasta pasado mañana porque conmigo no lo vas a lograr. Te quiero decir que estuviste mal en imitarme y burlarte de mí. Te colocaste un almohadón en la panza. Yo no soy desprolija en la vida, nunca lo fui y nunca lo seré. No me interesa hablar nada con vos. Agarrate de la voz de tu novio, marido, no sé qué será, pero hoy es la primera y última vez que escuchás mi voz dirigida a vos. No vine a esto, menos en esta época que vivimos”.

“Quiero aclarar que el bullying hacia una persona que tiene la voz más finita no lo hace más o menos hombre -expresó Mica, en referencia a la burla de La Bomba sobre Cubero-. Convivo y amo a mi pareja y la voy a defender. Si vas a hablar así estaría bueno que me enfrentes y me digas ‘pienso esto y esto’”.

Casi como si el tiempo no hubiese pasado desde aquellos fuertes cruces que protagonizaban en el Bailando, fue aumentando el tono de la discusión. La Bomba le respondió: “Si me mandan a hacer algo tan tremendo como hiciste vos conmigo, no lo hago porque soy digna. Lo que hice de tu novio, tu marido, o lo que sea, es porque yo imito. Como la imito a Cristina, ¿viste Fátima Florez, que se dedica a imitar? Yo no me burlé de él, imito a las personas. No me pondría jamás un almohadón en la barriga, con todo lo que sufren las personas de bullying. Vos estás divina, espléndida. Las que no estamos así como vos, que somos más grandes, mujeres reales que hemos tenido hijos… Vos todavía no pasaste por esa. Bueno, me duele muchísimo el bullying que me hiciste. Lo que yo hice con tu novio es una burda imitación”.

La discusión se extendió varios minutos más, con largos monólogos de la cantante, mientras la pareja de Cubero intentaba exponer su punto de vista. Finalmente, Mica terminó recordando una vieja situación, en la que se cruzó con ella en los pasillos de América cuando trabajaba como panelista en Incorrectas. Según su relato, La Bomba había dicho que ella la había agredido físicamente en aquel entonces. Pero ella lo desmintió y, según dice, tiene cómo comprobarlo.

“Ella fingió una situación de agresión, que yo la había empujado cuando estaba trabajando con Moria en Incorrectas. Dijo que la había golpeado, pero pedí las cámaras y el canal me lo mostró, están los archivos: ella viene y yo me corro, la dejo pasar. Ella mintió en esa situación”, aseguró Mica.

Tyago Griffo, el hijo de La Bomba, estaba al lado de la cantante y miraba con fastidio la situación. Solo intervino para recordarle a su madre que habían acordado “no pisar el palito”.

El programa siguió su curso con normalidad. Mica, sentenciada, tuvo que someterse al voto telefónico del público para seguir en el certamen. Lamentablemente para La Bomba, la gente salvó a la pareja de Cubero, y Sofi Morandi fue eliminada del certamen.