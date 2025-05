Gloria Carrá contó detalles sobre su separación de Luciano Cáceres: «Se fue de un día para el otro»

A una década de su ruptura, Gloria Carrá decidió hablar públicamente sobre el conflicto que aún la mantiene atada judicialmente a Luciano Cáceres, el padre de su hija menor. En una entrevista reciente con DDM (América TV), el programa conducido por Mariana Fabbiani, la actriz brindó detalles del vínculo, del deterioro de la relación y del extenso litigio legal que atraviesa desde hace años. En sus declaraciones, abordó temas vinculados a la violencia económica, la administración de bienes comunes y el impacto emocional que todavía arrastra.

Durante la conversación televisiva, Carrá reveló que la separación no fue una decisión consensuada, sino un episodio abrupto. “No fue de común acuerdo, él se fue de un día para el otro de mi casa y no me daba explicaciones”, señaló. A pesar de mantener un perfil mediático reservado, la actriz explicó que eligió hablar para dar visibilidad a lo que muchas mujeres enfrentan en silencio.

La pareja de actores estuvo junta durante nueve años y compartieron ocho de matrimonio. Según relató la actriz, al momento de casarse ella ya contaba con una vivienda y un auto propios. Fue durante la convivencia que decidieron vender el vehículo de la intérprete y adquirir uno nuevo, una Renault Duster modelo 2012, que finalmente quedó inscripta a nombre de él. “Cuando nos casamos, vendí mi auto, compramos uno en común. Después compramos otro auto, una Duster 2012 que fue para mí, y él me dijo: ‘¿la puedo poner a mi nombre?’, y yo en ese momento dije que sí”, explicó.

Ese gesto, se transformó en una fuente de conflicto. Carrá sostuvo que no puede disponer legalmente del auto, a pesar de ser ella quien lo usa a diario. “Él pagó el seguro y la patente y ahora dice que, si me lo da, tengo que pagarle todo eso. Él me lo tendría que haber dado del comienzo”, señaló. Aclaró que, durante la relación, él era quien gestionaba los trámites administrativos. “Soy más despistada, y él le llevaba los papeles a la contadora. Uno está en pareja y no vas a pensar que eso el día de mañana te puede perjudicar”.

Más allá del vehículo, la disputa legal incluye dos propiedades ubicadas en Tortuguitas. Carrá aseguró que fueron construidas durante el matrimonio y que el reclamo no busca un beneficio extraordinario. “No es un juicio millonario, es lo justo. Hay dos casas en Tortuguitas que hicimos durante el matrimonio”. Según expresó, su deseo es alcanzar una resolución equitativa, una división clara que le permita cerrar un ciclo. “Lo único que quiero es que repartamos lo que tenemos que repartir y que esto termine, porque hasta energéticamente no me gusta. Diez años es mucho tiempo”.

Más allá del plano patrimonial, la actriz remarcó que la situación tiene un fuerte componente emocional y simbólico. “Hoy estaba angustiada. No me gusta hacer mediático esto, pero es la realidad”. Explicó que su decisión de romper el silencio responde a una necesidad personal, pero también a un compromiso social. “Siento que cuando las mujeres exponemos somos las locas, las que no cuidamos el nido, cuando en realidad es todo lo contrario”.

En esa línea, denunció formas de maltrato menos visibles pero igual de dañinas. “No cuidar el nido es ejercer violencia psicológica y económica sobre la madre de tus hijos. Estar sentada hoy acá es un ejemplo para mis hijas”. La actriz reconoció que su vínculo con Cáceres no estuvo atravesado por hechos mediáticos mientras duró. “Nunca hice mediática una relación, ni mis problemas. No me gusta”, subrayó. Sin embargo, en esta instancia decidió compartir su experiencia para exhibir dinámicas que suelen quedar ocultas o silenciadas por temor al juicio público.

Gloria Carrá confesó también que en varias oportunidades pensó en abandonar el litigio. “Yo quise abandonar esto y mi psicóloga me dijo que no”. La contención profesional resultó clave para sostener su reclamo y evitar desistir en un proceso que, según repitió, es largo y agotador. Además detalló que el vínculo con Luciano Cáceres, al inicio, estuvo marcado por la confianza. “Yo me casé enamorada, estuvimos nueve años juntos y ocho años casados».

Luego, continuó: “Él hacía teatro off y en ese momento él se casó con Gloria Carrá, fue una vidriera para él, no es peyorativo, pero es así”. La actriz, que trabaja desde los ocho años en el medio, reconoció que su carrera pública y estable tuvo un efecto colateral en la exposición de su pareja, entonces menos conocido.

Pese a todo, intentaron mantener cierta cordialidad por el bienestar de su hija en común. En octubre, ambos participaron del cumpleaños de 15 de la adolescente y compartieron una postal familiar. Según se difundió, sellaron un pacto de no agresión para poder celebrar juntos el evento. Las imágenes circularon en redes sociales y mostraron a los actores posando con su hija, en un clima de armonía temporal.

Sin embargo, ese gesto no implica una resolución definitiva del conflicto. “No lo podemos resolver porque él no quiere”, declaró ella. Explicó que la falta de voluntad para cerrar los temas pendientes es lo que mantiene abierto el proceso. “No tengo ganas de decir que la estoy pasando bien cuando no es así. Es un tema que me moviliza”.