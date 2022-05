Gloria Carrá habló de cómo fue criar a Ángela Torres sin el apoyo económico del padre

Compartir

La actriz se refirió a la ausencia de Marcelo, hermano de Diego Torres, en la crianza de la hija que tuvieron juntos.

En las últimas horas, Gloria Carrá habló de su rol en la maternidad y puntualmente sobre cómo fue criar a su hija Ángela Torres, a quien tuvo con Marcelo, el hermano del cantante Diego Torres.

“Una va aprendiendo constantemente a ser madre y no es que te las sabés todas y hacés todo bien. Una va aprendiendo en la marcha. Fui madre a los 27 años de Ángela y a los 38 de Amelia, y fui una mamá muy distinta con Amelia que con Ángela. Esto no quiere decir que haya sido mala madre con Ángela, fue diferente”, dijo en entrevista con Daniel Gómez Rinaldi para el ciclo radial Detrás de escena (AM 540).

La actriz, quien por estos días acaba de estrenar la obra teatral Las irresponsables, la cuál protagoniza en compañía de Paola Krum y Julieta Díaz, dio más detalles sobre la crianza de su primera hija y además hizo hincapié en la ausencia económica en la que incurrió Marcelo: “Cuando fui mamá de Ángela, trabajaba mucho y era el único sostén. La única, yo sola. Al revés de lo que toda la gente cree porque dice: ‘Bueno, pero es hija de Torres…’. No, yo estaba separada y jamás conté con él económicamente para nada”, describió Carrá al respecto.

“La cosa es cuando vos tenés que trabajar para vivir y comer. Si estás en otra situación es distinto, por más de que siempre está muy mal que el padre no aporte. En mi caso con Ángela, me sentí sola y realmente estábamos solas. No pasamos hambre, pero sí llegué al extremo de estar justa y de tener que pedirle plata a un amigo”, se explayó sobre la cuestión y exponiendo las dificultades del caso.

Pese a todo, Gloria consideró: “Por suerte tuve bastante continuidad laboral, pero nuestro trabajo, la actuación, es muy intermitente: a veces pasás épocas sin trabajar y hay momentos en los que no te salen los trabajos. A Ángela la tuve en 1998, estaba haciendo La nocturna y me la llevaba al camarín para darle la teta. Ángela era bebita y la llevaba conmigo al trabajo”, dijo acerca de cómo fueron sus primeros meses como madre primeriza. “Seguí trabajando como siempre y estando sola con una nena fue más difícil”, cerró al respecto.

“Tenemos una relación… Fue muy difícil en la adolescencia. Ángela tiene mucho carácter, yo también, pero no tenemos una relación complicada. Hoy creo que estamos sanando un montón de cosas”, dijo la también cantante -aspecto artístico que lleva adelante con su proyecto Coronados de Gloria- acerca de la relación con Ángela el año pasado en diálogo con Flor de Equipo (Telefe).

“Yo siempre tenía razón. Estaba ella siempre equivocada”, afirmó con ironía y entre risas. “Ángela era muy insistente con las cosas: ‘¿Puedo ir a tal lugar?’. Yo le decía que no. “¿Puedo, puedo, puedo?’, y llegaba un momento que era como ‘¡Noooo!’”, expresó Carrá.

Este relato derivó en otra conducta de su hija adolescente la obligó a tomar una medida drástica. “Ángela cerraba la puerta muy fuerte, entonces un día le sacamos la puerta”, reveló Gloria y sorprendió a todo el piso. Según contó, la idea se la sugirió el director Daniel Barone. “Ella pegaba portazos, Amelia (la hija de Gloria con Luciano Cáceres) era chiquita, y le sacamos la puerta. ‘Quiero mi puerta, pónganme la puerta’ lloraba Ángela, que estuvo como quince días sin puerta”, agregó la actriz de Pequeña Victoria, que cerró la anécdota con una frase llena de orgullo: “Tiene mucho carácter. Es hermosamente linda”.

