Gloria Carrá habló sobre el episodio de abuso que sufrió cuando tenía 18 años

La actriz habló de la experiencia que le tocó vivir durante su adolescencia y de la posibilidad de realizar una denuncia.

Gloria Carrá contó que fue víctima de un abuso a los 18 años, y que aún podría radicar la denuncia. “No se archivó, puede explotar en cualquier momento”, dijo. En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, la actriz se refirió a la mala experiencia que sufrió en su adolescencia y la realización de una posible denuncia de su parte: “Yo creo que esas cosas no se archivan nunca, es algo demasiado violento tener 18 años y que abusen de vos. Nunca se sabe qué va a pasar con eso. Esa mecha está prendida y puede explotar en cualquier momento”, aseguró.

“Y digo que no sé qué puede pasar, porque realmente no sé qué me va a pasar en la cabeza y en el cuerpo con estas situaciones que no se archivan. Ahora no tengo nada en mente, pero puede pasar en cualquier momento que eso explote”, reiteró ante la consulta de la periodista Catalina Dlugi.

A raíz de la fuerza que tomó el movimiento feminista en el último tiempo, muchas mujeres se animaron a contar situaciones de acoso y abuso que sufrieron, no solo en el pasado próximo, sino también mucho tiempo atrás. Y el año pasado Carrá ya había hecho mención sobre este episodio cuando estuvo como invitada en PH, Podemos Hablar (Telefe). ”Es un secreto mío que guardé durante bastante tiempo, pero después, en algún momento, lo conté. Creo que a la primera persona que se lo conté fue a mi hermana y después, me parece, a Luciano (Cáceres, su ex pareja)”, reveló en esa oportunidad.

En ese sentido, la actriz recordó: “Le dije que fui abusada cuando tenía 18 años por una persona del medio. Lo callé durante muchísimo tiempo. Por eso a veces también digo, cuando juzgan a las mujeres y dicen ‘pero por qué habla ahora’, que una habla cuando puede”.

“Porque no es que a vos te suceden las cosas y en el momento ya podés hablar. A lo mejor eso lo guardaste un montón de tiempo, lo lloraste en terapia, lo hablaste con una amiga, con tu hermana, con quien sea, pero no lo podés decir. Yo hoy lo puedo decir, cuando nos vamos todos de acá me preguntan quién es y lo digo”, analizó.

Por otra parte sostuvo que su trabajo actoral la ayudó a canalizar momentos difíciles de su vida y cómo esto fue una constante en su carrera que ya lleva 40 años con 46 años de edad. “Trabajo desde muy chica, pero si bien lo vivía muy bien, era muy conciente de que estaba trabajando”, precisó. Y añadió que “de todas formas eso me ayudó a poder canalizar a través de la actuación muchas cosas que pasaban en mi casa, raras, con mi mamá, con la familia. Además soy actriz y pienso que suerte que pude hacerlo en ese momento”.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que está atravesando esta situación, comunícate a la línea nacional gratuita 144 durante las 24 horas.