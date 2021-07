Gloria Carrá reveló detalles del difícil vínculo que tuvo con su hija, Ángela Torres: “Estamos sanando un montón de cosas”

Compartir

La actriz pasó por Flor de equipo y se refirió a los choques que tuvo con la protagonista de Simona: “Tiene mucho carácter”, afirmó

Meses atrás, durante su paso por PH, Podemos hablar, la cantante y actriz Ángela Torres habló del difícil vínculo que tuvo durante algunos momentos de su vida con su madre, la actriz Gloria Carrá. “Tuve una familia muy poco hegemónica, por así decirlo. No tengo tanto esa conexión con la familia, me cuesta un poquito”, comenzó la nieta de Lolita Torres e hija de Gloria y Marcelo Torres. “Mi familia siempre fue un bardo, toda familia de artistas, un quilombo mal. Y yo me sumé al quilombo de entrada. El vínculo con mi mamá siempre fue un poco difícil, nos cuesta, pero de a poquito lo vamos encontrando”, reconoció la protagonista de Simona.

Y siguió: “Yo siempre me abrí camino, laburo desde muy chiquita y lo hice todo de forma muy independiente. Me fui a vivir sola a los 17 años porque quería irme de casa”. La joven reconoció además que no se llevó bien con algunas parejas de su madre, aunque no dio nombres, y contó que su niñez fue muy intensa, rodeada de artistas y con Carrá que trabajaba mucho.

“Siempre fue un lío. Mis papás nunca se llevaron bien, con sus motivos, y yo estaba en el medio. Mi viejo hizo de todo, es un aventurero de la vida. Tiene sus experiencias, que son magníficas, sus aventuras y anécdotas que me cuenta y valoro, pero es un hippie”, dijo la cantante, que resumió el vínculo con sus padres como “delicado”.

Esta mañana, Gloria pasó por Flor de equipo, el magazine de Telefe, y se refirió al tema. Fue cuando la conductora Florencia Peña le mencionó las palabras de Ángela y le formuló una pregunta alusiva: “¿Recordás alguna discusión en la que sabías que estabas equivocada y no diste el brazo a torcer?”. “No recuerdo alguna puntual, pero sí hemos tenido algunas discusiones”, concedió la invitada y dio su visión de la historia: “Tenemos una relación… Fue muy difícil en la adolescencia. Ángela tiene mucho carácter, yo también, pero no tenemos una relación complicada. Hoy creo que estamos sanando un montón de cosas”, señaló la cantante de Coronados de Gloria.

En sociedad con Analía Franchín, a cargo de la cocina del programa, la conductora insistió sobre la pregunta inicial, pero Gloria se mantuvo inflexible. “No, yo siempre tenía razón. Estaba ella siempre equivocada”, afirmó con ironía y entre risas, y evocó algunos de los motivos de conflicto. “Ángela era muy insistente con las cosas: ‘¿Puedo ir a tal lugar?’. Yo le decía que no. “¿Puedo, puedo, puedo?’, y llegaba un momento que era como ‘¡Noooo!’”, expresó la actriz, cansada por tanta insistencia.

Este relato derivó en otra conducta de su hija adolescente la obligó a tomar una medida drástica. “Ángela cerraba la puerta muy fuerte, entonces un día le sacamos la puerta”, reveló Gloria y sorprendió a todo el piso. Según contó, la idea se la sugirió el director Daniel Barone. “Ella pegaba portazos, Amelia (la hija de Gloria con Luciano Cáceres) era chiquita, y le sacamos la puerta. ‘Quiero mi puerta, pónganme la puerta’ lloraba Ángela, que estuvo como quince días sin puerta”, agregó la actriz de Pequeña Victoria, que cerró la anécdota con una frase llena de orgullo: “Tiene mucho carácter. Es hermosamente linda”.

