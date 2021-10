GNA demoró al ex jefe de la Comisaría de Laishí cuando transportaba cigarrillo de contrabando

Compartir

El lunes a la tarde personal de la Sección «Tatané» de Gendarmería Nacional, dependiente del Escuadrón 15 bajo Paraguay, que realizaba un control sobre la ruta nacional 11 detuvo con cigarrillos de contrabando al ex jefe de la Comisaría de Misión Laishí, quien en el mes de agosto habría sido separado de la fuerza por chocar una camioneta que se encontraba en carácter de secuestro a disposición del juzgado.

Según se pudo saber, cerca de las 15 horas, los efectivos de la fuerza nacional realizaban un control de rutina donde procedieron a la demora de una camioneta tipo Saveiro que era conducida por el funcionario policial que trasladaba 100 brezas de cigarrillos marca Rodeo. Además, en la gaveta del rodado hallaron un arma 9 mm, que sería su arma reglamentaria.

Ante dicha situación se labró un sumario por «encubrimiento de contrabando» (Ley 22415) con intervención del Juzgado Federal Nº 1 a cargo del Juez Pablo Morán.

Por otro lado, resulta importante recordar que en el mes de agosto, el Jefe de la Comisaría de Misión Laishí fue apartado de su cargo a raíz de la utilización de una camioneta que se encontraba en carácter de secuestro a disposición del juzgado, con la que además protagonizó un siniestro vial a la altura de «Colonia Kilómetro 100», saliendo por la Ruta Provincial N° 21, correspondiente a la localidad Mayor Villafañe.

Dicho Comisario fue procesado Por «Incumplimiento de los deberes de funcionario público e Inf. al Art. 173 Inc. 7 del C.P.A» con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3 local.

Informaron entonces desde la fuerza provincial que, tras haberse constatado el grave episodio, la Jefatura de Policía dispuso la sustanciación de una causa judicial con intervención del magistrado en turno y un sumario administrativo en el orden interno a fin de establecer la responsabilidad de le cabe como responsable del cuidado de dicho bien, siendo aprehendido y puesto a disposición de la justicia.

De la misma forma, en el orden interno fue pasado a situación de revista pasiva hasta tanto se resuelva la causa judicial y administrativa.

Finalmente, si bien desde la fuerza provincial informaron que apartarían del cargo al mismo, lo cierto es que eso no habría ocurrido verdaderamente.

