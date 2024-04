GOBERNADOR INSFRÁN CRITICA LOS RECORTES Y LA POSTURA DEL GOBIERNO DE JAVIER MILEI

El gobernador Gildo Insfrán encabezó la inauguración de la refacción y ampliación de la EPES N°2 «Batalla de Maipú» en Pirané y aseguró: «El recorte terrible de recursos coparticipables de Nación a las provincias retrotrae a la lucha de 200 años entre unitarios y federales». Insfrán remarcó que Formosa «hoy está recibiendo menos del 33% de fondos cuando la Constitución Nacional prevé un 58% en la distribución».

Insfrán también hizo referencia a la postura del gobierno de Javier Milei y expresó: «El gobierno de Milei nos quiere hacer creer que la coparticipación es un regalo cuando las recaudaciones las hacen las provincias. Es lo que está ocurriendo. De vuelta volvemos a la pela de unitarios y federales».

Además, el gobernador aclaró que el aumento en la tarifa de la energía eléctrica es responsabilidad del estado nacional y apuntó contra la política de ajuste fiscal de Javier Milei: «Claro que hay que hacer ajuste cuando corresponde, pero el ajuste tiene que ser siempre con la gente adentro, no este tipo de ajuste que está haciendo en el país».

Insfrán criticó las decisiones del gobierno nacional en relación a temas como la educación y la soberanía nacional, y manifestó su desacuerdo con las medidas tomadas en nombre de la libertad. En palabras del gobernador: «A nivel nacional tenemos un gobierno que va en contramano de los intereses de los argentinos. No jodamos. No me vengan a hablar de libertad o en nombre de la libertad».