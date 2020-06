Gobernadores acompañan medidas tomadas por Nación a 3 meses del inicio del aislamiento

Compartir

A tres meses del inicio del aislamiento obligatorio a causa de la pandemia de coronavirus, gobernadores apoyaron las medidas tomadas por la Nación y reconocieron el cumplimiento de la ciudadanía a los protocolos de distanciamiento y a las normas establecidas para minimizar los contagios.

“Sigo diciendo que comparto la decisión que ha tomado el presidente Alberto Fernández”, sostuvo el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

En ese sentido, consideró que “si no se hubieran tomado esas decisiones, hoy estaríamos como Brasil y Chile o más explotados de lo que estamos con una situación epidemiológica con miles de muertes más de las que tenemos”.

También el mandatario de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, se mostró de acuerdo con las medidas sanitarias nacionales y con las aplicadas por el Comité de Crisis local que mantiene la provincia cerrada a los ingresos, salvo para las personas que tengan autorización, en un estatus sanitario óptimo ya que la provincia suma 62 días sin que se registre ningún caso nuevo de coronavirus.

Tierra del Fuego pasó de ser una de las “zonas calientes” del país en materia de transmisión de Covid-19, a achatar la curva de contagios, recuperar a la totalidad de los infectados y reiniciar la mayoría de sus actividades productivas. Según el gobernador fueguino, Gustavo Melella, la clave fue la adopción de una “cuarentena temprana” que comenzó una semana antes que en el resto del país, “las acciones coordinadas con el gobierno nacional” como la interrupción de vuelos y el cierre de fronteras y “el compromiso de la ciudadanía” para cumplir con las restricciones sanitarias.

En Santiago del Estero, el gobernador Gerardo Zamora destacó en diálogo con Télam que “haber mantenido una cuarentena estricta nos ha permitido que sólo tengamos hasta la fecha 22 casos positivos en nuestra provincia, todos dados de alta y más de dos semanas sin ningún nuevo infectado y ningún fallecido”.

Zamora puntualizó: “La cuarentena nos ha ayudado a salvar vidas en nuestro país y en nuestra provincia” y “eso es lo más importante”.

A la vez, comentó que “los casos positivos fueron todos importados, por lo tanto en esta etapa de distanciamiento social, donde ya tenemos un importante porcentaje de actividad económica, seguiremos cumpliendo fuertemente los protocolos de aislamiento de personas sospechosas, es decir aquellas que ingresan o regresan a la provincia deben cumplir los 14 días de cuarentena”.

También el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, se mostró satisfecho por el estatus sanitario de la provincia a tres meses del inicio del aislamiento y apuntó: “Es un logro que se ha conseguido por las políticas públicas implementadas pero también por la responsabilidad de todos los pampeanos, que hoy pueden disfrutar los encuentros familiares y sociales y con prácticamente todas las actividades productivas en marcha”. “Quiero remarcar que esto es el resultado alcanzado por el esfuerzo de todos, por eso seguiremos acentuando los estrictos controles, no para reprimir sino para cuidarnos”, agregó.

En Entre Ríos, Gustavo Bordet, afirmó que “esta situación tan difícil e inesperada para todos debe servirnos para valorar ideas muy importantes que van más allá de la pandemia” y dijo a Télam que junto a “controles estrictos” y otras políticas, logró “contener los brotes y luego, empezar a abrir el 90% de la actividad productiva, industrial y de servicios. Nada de esto sería posible sin el cuidado permanente de los entrerrianos”, agregó.

Afirmó que es importante contar con un “Estado fortalecido”, y destacó la decisión del presidente, Alberto Fernández, de elevar Salud al rango de Ministerio, con González García, que tiene “la concepción de la salud como un derecho y no una mercancía”, al tiempo que dijo que está “muy orgulloso del modo en el que como país estamos enfrentando este desafío”, y recordó que se “tuvo la decisión política de cuidar y preservar la salud y la vida, algo tan básico como cardinal, pero que no siempre fue así”.

En Córdoba, el coordinador Juan Ledesma, destacó la “presencia y el acompañamiento permanente del Gobierno nacional para asistir a la provincia”, con recursos económicos, provisión de insumos, hospitales modulares, la presencia del personal de las Fuerzas Armadas y el “seguimiento permanente” de la secretaría de Salud de la nación.

A su vez, remarcó que el Gobierno local también decidió invertir en la vigilancia epidemiológica, lo que permitió “mantener baja la curva de la pandemia” con la “realización de testeos que superan la media nacional”, al precisar que la provincia tiene una tasa de 15.572 tests cada millón de habitantes.