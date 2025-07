Gobernadores dan un golpe al Gobierno y avanzan en Senado los proyectos por más fondos

Tras fracasar las negociaciones entre el Gobierno y los gobernadores se formalizó en el Senado la presentación de dos proyectos de ley para otorgar más fondos a las provincias. Las iniciativas impulsadas son acompañadas por todos los bloques de la oposición, incluso las habituales fuerzas aliadas del oficialismo.

Las propuestas para regular el reparto de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y hacer coparticipable el impuesto a los combustibles líquidos fue presentada este miércoles en la mesa de entrada de la Cámara Alta, luego de que el Ministerio de Economía cerrara las conversaciones porque entendía que las medidas pedidas por las provincias ponían en riesgo el superávit fiscal.

Ambas iniciativas tienen los votos garantizados para darle los dos tercios no sólo en el Senado sino también en Diputados, bloqueando incluso la posibilidad de un veto del presidente Javier Milei.

Los textos llevan las firmas de los presidentes de los bloques de Unión por la Patria, José Mayans (Formosa); de la UCR, Eduardo Vischi (Corrientes); del PRO, Alfredo De Ángeli; de Convicción Federal; Fernando Salino; como así también de senadores aliadas como Carlos Espínola, Unidad Federal; en otros espacios.

Una de las iniciativas incorpora a la norma la Ley Permanente de Presupuesto un artículo para garantizar la distribución automática de los recursos correspondientes al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias incorporándolo a la masa de fondos coparticipable”.

Para rechazar la excusa del Gobierno de que puedan afectar el superávit fiscal, en el texto se resalta que «son recursos con asignación específica que administra el Gobierno nacional pero que no son propios». «Ante ello surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales”, agrega.

Incluso señala que el contexto económico amerita la medida porque el fondo fue creado para situaciones de «emergencia y desequilibrio financiero». «La norma a sancionar establece la modalidad de distribución del Fondo ATN que en la actualidad prácticamente no se ejecuta”, se resaltó.

En tanto, la otra propuesta impulsa la eliminación de los fideicomisos de Infraestructura Hídrica; de Infraestructura de Transporte; y Sistema Vial Integrado; y los fondos Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior; y Nacional de la Vivienda.

Al mismo tiempo se establece que los recursos en cuestión, excepto los previstos en el impuesto a los Combustibles Líquidos “serán distribuidos de conformidad” a lo establecido en la Ley de Coparticipación Federal.

Además se establece que lo generado por el impuesto al cheque un 14,29 % será para al Tesoro Nacional, un 57,02 % para las provincias, y 28,69 % para el Sistema Único de Seguridad Social que será destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales.

También se especifica cómo será el reparto entre las provincias, con un 25 % en partes iguales y el 75 % restante de acuerdo a los índices de coparticipación.

En los fundamentos, los senadores explicaron que con esta reforma se busca «la transferencia directa y automática de recursos que financian responsabilidades y funciones que han sido asumidas por las administraciones provinciales, en casos en forma compartida con los municipios de sus jurisdicciones”.

Además, resaltaron que “son recursos con afectación específica que administra el Gobierno Nacional pero que no son propios. Ante ello surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales».

Asimismo se da cuenta que la eliminación de fondos fiduciarios impulsada desde el Senado «va en línea con la disposición del Poder Ejecutivo» de borrar a los entes que operan por fuera del presupuesto y del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), «dificultando su seguimiento y control».

Pero también se remarca que está en el marco del proceso de Reforma del Estado y Reorganización Administrativa, y en vista” de un artículo de la “Ley Bases y puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

Los gobernadores decidieron avanzar con las propuestas por más fondo tras fracasar las negociaciones con el Gobierno, que presentó una contrapropuesta pero no llegó a conformar a las provincias.

Sin duda, esta jugada pone en alerta a la Casa Rosada que también sufre la presión de la oposición en el Senado para que avancen los proyectos de aumento de las jubilaciones y de emergencia en discapacidad.