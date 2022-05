Gobernadores de 16 provincias pidieron la conformación de una Corte Suprema «federal»

Compartir

Gobernadores de 16 provincias anunciaron que trabajarán para conformar un proyecto de ley tendiente a que la conformación de una Corte Suprema de Justicia «más moderna y eficaz» y «que tenga un verdadero carácter federal», al tiempo que reclamaron que el Congreso debata «un nuevo modelo de distribución de compensaciones tarifarias» en materia de transporte público de pasajeros.

Los mandatarios provinciales dieron a conocer un documento elaborado este lunes en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en el que visibilizaron su disconformidad con el funcionamiento del máximo tribunal, en momentos en que ese organismo debe fallar en el caso que enfrenta al gobierno nacional con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por el reparto de fondos de coparticipación federal.

El expresidente Mauricio Macri dispuso en diciembre de 2015, a los pocos días de haber iniciado su mandato, aumentar los recursos federales que recibía la Ciudad por coparticipación del 1,4% al 3,75% para que el distrito porteño financie el traspaso de la Policía Federal a su órbita.

El pasado 9 de septiembre de 2020, durante la pandemia de coronavirus y a través del decreto 735/2020, el presidente Alberto Fernández dispuso que ese porcentaje se retrotrajera nuevamente al 1,4 %.

Más tarde, hacia el final de ese año, el Congreso nacional aprobó una ley por la que se ordenaba una negociación entre las partes para definir el monto a transferir.

La Ciudad recurrió entonces a la Justicia para denunciar la situación y el máximo tribunal dio, en marzo pasado, 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, plazo que venció el 26 de abril.

Como no se alcanzó un entendimiento, entre la Nación y el gobierno de la Ciudad, la Corte deberá expedirse sobre el fondo de la cuestión y resolver si esos fondos son nuevamente asignados a CABA.

En relación a esa posibilidad, Rodríguez Larreta anticipó, en declaraciones radiales, que si su administración se ve favorecida por una decisión de la Corte, bajará el costo de los impuestos que se perciben en el distrito.

El documento

EL lunes, en una reunión celebrada en el Consejo Federal de Inversiones, los gobernadores de 16 provincias pidieron en un documento que el máximo tribunal tenga «un carácter más federal y adelantaron que convocarán a especialistas y juristas para redactar un proyecto de ley en ese sentido».

«Firmamos una declaración ‘Por una Corte Suprema de Justicia Federal’. Asumimos el compromiso de continuar generando consensos entre todas las provincias para instar a un debate legislativo bajo una mirada federal», comentó al respecto Kicillof en sus redes sociales.

El mandatario provincial difundió el documento, que además de su firma, lleva las de los gobernadores de de La Rioja, Catamarca, San Luis, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Cruz, Entre Ríos, Tierra del Fuego, San Juan, La Pampa, Salta, Chaco, Misiones y Chubut.

«El objetivo es que la Corte Suprema de Justicia sea más moderna, más eficaz, acorde a las mejores experiencias internacionales y, principalmente, que tenga un verdadero carácter federal»

En el texto se indica que «los abajo firmantes, gobernadores y gobernadoras de las provincias, hemos decidido elaborar un proyecto para nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que contemple los proyectos ya presentados, muchos de los cuales han tomado estado público y parlamentario».

«El objetivo es que la Corte Suprema de Justicia sea más moderna, más eficaz, acorde a las mejores experiencias internacionales y, principalmente, que tenga un verdadero carácter federal», destaca la nota y apunta que convocarán «a efectos de la redacción del proyecto de ley respectivo a especialistas y juristas notables de cada una de las provincias», continúa.

«Reafirmamos nuestro absoluto compromiso con la Constitución argentina, con nuestro pueblo y con el federalismo», finaliza el texto que lleva las firmas de Kicillof; Ricardo Quintela (La Rioja); Raúl Jalil (Catamarca); Alberto Rodríguez Saá (San Luis); Gildo Insfrán (Formosa); Osvaldo Jaldo (Tucmán); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Sergio Uñac (San Juan); Sergio Ziliotto (La Pampa); Gustavo Sáenz (Salta); Jorge Capitanich (Chaco); Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Mariano Arcioni (Chubut).

No formó parte del pronunciamiento el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, por encontrarse en Kuwait como parte de una misión comercial para la financiación de obras. No obstante, el gobernador santafesino suscribió otras declaraciones conjuntas formuladas por mandatarios provinciales referidos a este diferendo planteado entre Nación y CABA que debe ser resuelto por la Corte.

En el documento, que también fue publicado en las redes sociales por el gobernador Zamora de Santiago del Estero, los mandatarios también expresaron una «profunda preocupación por el transporte público de pasajeros que afecta a la totalidad de los trabajadores, no solo del sector específico, sino a quienes usan este medio para llegar a sus lugares de trabajo, a los educandos, educadores y, en general, a toda la sociedad argentina».

«A tal efecto, instamos al debate legislativo en el Congreso Nacional sobre un nuevo modelo de distribución de compensaciones tarifarias que tengan como principio la igualdad y equidad en todo el territorio», indicaron.

