Gobernadores de Juntos por el Cambio se reunirán para presionar en negociación final de la Ley Bases

Los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) se reunirán este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de generar presión al Gobierno y al Congreso para que hagan lugar a los puntos de la Ley Bases que consideran “centrales” para las provincias. Se trata de un grupo de 10 mandatarios del radicalismo y del PRO que mantienen una posición “dialoguista” con la Casa Rosada.

Si bien han tenido momentos de confrontación y matices con Javier Milei, los 10 gobernadores de esa liga mantienen una especie de alianza táctica con la Casa Rosada. Quienes integran ese grupo son Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) acompañado por Gerardo Morales – mandatario saliente -, Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), y Claudio Poggi (San Luis).

Las provincias le reclaman al Poder Ejecutivo fondos para suplir la quita del Impuesto a las Ganancias, tributo coparticipable. El gobierno anterior, bajo la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, había impulsado la detracción de la cuarta categoría de ese gravamen. La medida implicó una pérdida en la recaudación de las administraciones provinciales.

Además, exigen que se mantengan los cambios en el Impuesto a los Bienes Personales contenidos en la redacción original que había aprobado Diputados en abril. Son dos puntos que el Senado rechazó en la votación en particular. Ahora, la Cámara baja tiene la posibilidad de ratificar las modificaciones hechas por la Cámara revisora. O, bien, insistir con el texto de origen.

Según supo Infobae, los mandatarios prevén encontrarse el miércoles. Aún no está confirmado quiénes finalmente se harán presentes. Cornejo, Macri, Orrego, Poggi y Sadir serán de la partida. Pullaro, Frigerio y Zdero aún no definieron si asistirán. Así como también el correntino Valdés sigue de cerca el caso por la desaparición de Loan Peña, que conmociona a su provincia. Mientras que la participación de Torres, de Chubut, depende de si llega de Europa. Viajó a Italia invitado por Diana Mondino, Canciller, a un foro internacional de energía, tema central para la provincia patagónica.

Tampoco establecieron aún en que lugar será el encuentro. Lo cierto es que los gobernadores dialoguistas intentan mantenerse concertados para ejercer presión conjunta en temas que tienen un interés común.

Mientras tanto, tres de ese grupo desfilarán mañana por Balcarce 50 para reunirse con Guillermo Francos, Jefe de Gabinete de la Nación. Pullaro, Poggi y Orrego estarán, por separado, cara a cara con el ministro coordinador, en su despacho frente al Patio de las Palmeras. Serán encuentros individuales, breves, centrados en rubricar convenios de obra pública.

Son gestos que aplica la Casa Rosada para los mandatarios aliados. Las provincias vienen presionando a Milei desde principios de año por fondos para obras públicas o para retomar construcciones paralizadas que financiaba el Gobierno nacional.

En tanto que mañana también habrá un acto que organiza la AMIA, en el marco de una serie de actividades por los 30 años del atentado a la mutual judía, que se cumplirán el 18 de julio. Se trata del Encuentro Federal por la Memoria, al que están invitados los gobernadores y funcionarios del Gobierno nacional.

Según supo Infobae, los mandatarios de JxC fueron convocados. Así como también los jefes provinciales de distritos peronistas. El evento se llevará a cabo en Pasteur 633, sede de la AMIA, y empezará a las 10.

En relación con la Ley Bases y el paquete de medidas fiscales, los gobernadores tienen cierta incidencia sobre un puñado de diputados nacionales que resultan clave para el Gobierno. La Libertad Avanza, partido de Milei, tiene apenas 38 bancas en la Cámara Baja. Con el PRO, aliado principal del oficialismo, suman 80. Es por eso que el bloque de mandatarios de JxC tienen capacidad de presión: aportan legisladores que le dan a la Casa Rosada el número mágico para poder impulsar su agenda parlamentaria.

Los gobernadores dialoguistas tienen ascendencia en un puñado de diputados radicales y, especialmente, en el bloque Hacemos Coalición Federal que lidera Miguel Ángel Pichetto. El Poder Ejecutivo centra las negociaciones sobre esa bancada, la del PRO y el radicalismo. Francos, Lisandro Catalán, secretario del Interior, y José Rolandi, funcionario relevante de la Jefatura de Gabinete, son los principales articuladores políticos de Balcarce 50.

Cabe señalar de Diputados citó para mañana a la reunión del plenario de comisiones que dictaminará los articulados provenientes del Senado. El Gobierno pretende que el jueves haya sesión. Y ultima detalles para lograr los acuerdos necesarios. Es una semana sustancial para la suerte de la Ley Bases. Los gobernadores de JxC lo saben y por eso decidieron reunirse este miércoles.