Gobernadores de Provincias Unidas preparan encuentro con las efímeras retenciones cero en el temario

El anuncio del Gobierno de «retenciones cero» hasta el 31 de octubre para todas las exportaciones de granos se derritió en cinco días y le devolvió a centralidad a un reclamo que es un eje de campaña de los gobernadores de Provincias Unidas. La medida benefició a un puñado de cerealeras y dejó afuera a un universo de productores agropecuarios, por lo que el tema estará en la agenda de los mandatarios opositores que se reunirán el próximo martes 30, en Chubut. «En menos de 72hs, se terminó el Hot Sale», sostuvo el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, lo que muestra el tono del malestar en las provincias.

La medida, un viejo reclamo agropecuario, fue presentada por la Nación el pasado lunes 22 y le arrebató un pedido permanente de los mandatarios provinciales que constituyeron hace unas semanas el espacio Provincias Unidas, con aspiraciones electorales, que integran Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Su reacción fue mostrarse de acuerdo con la decisión oficial, aunque insistieron en que las retenciones debían eliminarse de manera definitiva, como lo informó Ámbito.

La efímera vigencia del beneficio, que caducó este miércoles 24, luego de haberse alcanzado el cupo de 7.000 millones de dólares previsto en el decreto que le dio vigencia a la quita de retenciones, encendió el malestar en las provincias y se espera que la caja de resonancia de los gobernadores de Provincias Unidas sea la cumbre que se realizará el próximo martes 30, en Chubut, en donde oficiará Torres de anfitrión. Este encuentro en Chubut se producirá en un escenario de alto malestar por la caída de las retenciones cero y por las tensiones que hay con la Casa Rosada, luego del veto presidencial a la ley de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que había sido impulsada por todos los jefes provinciales, más el jefe de gobierno de CABA.

El anuncio de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de cerrar el período de acceso para exportar sin retenciones estará en la mesa de los mandatarios y se espera que haya un pronunciamiento conjunto. Se espera que ese día también se delinee la estrategia de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, campaña con la que el bloque buscaría instalar un mensaje de unidad federal y de defensa de derechos para los sectores productivos y sociales del interior.

“Se terminó el Hot Sale”

El tono del enojo oficial fue puesto en la superficie por el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, que criticó el retorno de las retenciones y ratificó que las políticas que viene desplegando el Gobierno generan un escenario de nula previsibilidad para el sector agropecuario. «En menos de 72 horas se terminó el Hot Sale. Estas medidas coyunturales, ‘solo por tiempo limitado’, no contribuyen a la previsibilidad que necesita el privado para invertir», aseveró en cuenta en X. «Lo dijimos siempre: queremos retenciones 0% pero de manera sostenida y no como una oferta con fines electorales», completó.

La presidenta de la Sociedad Rural de Rosario (SRR), María Soledad Aramendi, también reaccionó en contra de la Casa Rosada. Apenas se conoció que ARCA, sostuvo en X: «Negocio entre gobierno y exportación. Usan al Productor. Seriedad, previsibilidad y arranquen ya con las Reforma Tributaria, Laboral, Previsional. Respeto a los productores generadores de divisas». Luego, en varias entrevistas a medios de Santa Fe, insistió en que «tanto alarde que hizo el Gobierno con retenciones 0, algo que el campo exige desde siempre, se esfumó en nada de tiempo. Hubo falta de seriedad y de respeto total». «Fueron los exportadores pura y exclusivamente, los que se beneficiaron con la escasa vigencia. El Gobierno tiene que trabajar en serio. ¿Hay que equilibrar la macroeconomía? Sí. Pero toda la inestabilidad que teníamos fue por la falta de cintura política del gobierno. Tenemos que empezar a crecer, a madurar, en serio», cerró en declaraciones a LT8.